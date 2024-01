Maison Hawladar Bari / Travaux de Maruf Raihan

© Maruf Raihan

Description textuelle fournie par les architectes. Située au cœur de Shibchar, dans le district de Madaripur au Bangladesh, cette résidence incarne la véritable essence d’une ferme traditionnelle bengali. Installée au milieu de la verdure luxuriante d’un cadre rural, la maison est conçue comme un havre de paix pour la famille et les proches du client, offrant un refuge accueillant pour les réunions et les vacances. Le client envisageait que la résidence familiale soit située au centre de son terrain, surplombant un grand étang. Les autres exigences de base comprenaient cinq chambres, une vie publique et familiale et d’autres commodités de service. L’architecte a abordé le projet de manière globale, en tenant compte du mode de vie de la famille et en intégrant les rituels religieux dans la conception.

Plan – Rez-de-chaussée

Compte tenu de la nature étroite du quartier, où les parents résident à proximité, la maison a été conçue comme un point de rassemblement central pour les interactions familiales. À l’approche de la résidence, un hall d’entrée mène à une véranda semi-ouverte, généreusement dimensionnée pour accueillir un grand espace de prière pour prier ensemble. Cette zone est conçue comme un « Kacharighar » traditionnel, c’est-à-dire le salon public. La disposition du bâtiment prend également en compte l’inclinaison de la parcelle vers le nord, alignant l’espace de prière pour qu’il soit orienté à l’ouest vers la qiblah. T

L’espace de vie privé est l’espace immédiat après la vie publique. On y accède par une entrée indirecte. En face se trouvent deux chambres où séjourner. À côté du salon se trouvent l’espace salle à manger et une cuisine spacieuse s’ouvrant sur le côté de l’étang. Une chambre de domestique est placée à côté. Un escalier pittoresque mène au premier étage, abritant trois chambres principales et une salle polyvalente pouvant accueillir confortablement jusqu’à quatre personnes en cas de besoin, un espace conçu pour les fêtes de famille fréquentes.

Section – AA

L’un des objectifs centraux de la conception était de célébrer l’étang de toutes les manières possibles. Tous les espaces communs sont physiquement ou visuellement connectés à leur environnement serein. La rive de l’étang présente un design paysager en forme de « ghat » avec des sièges en gradins, créant un espace de rassemblement informel. La prise en compte de la confidentialité a été intégrée au concept de conception. La plupart des fenêtres des chambres s’ouvrent sur une véranda semi-privée, où une attention particulière est portée aux détails de conception d’un espace salon fixe pour améliorer la qualité de l’espace. La terrasse du premier étage fait également office de terrasse privée grâce à son positionnement soigné.

Élévation – Sud

Le modèle d’élévation du bâtiment émerge d’une solution structurelle visant à minimiser l’utilisation des fenêtres tout en maximisant l’ouverture, la lumière et la circulation de l’air. Des murs en bandes parallèles de 10″ X 10″ ont été introduits, ce qui donne l’apparence actuelle du bâtiment. En conclusion, le design est une tentative de fusion de la simplicité traditionnelle avec l’abstraction moderniste. En plus de prendre en compte la fonctionnalité et les liens familiaux, il crée un espace qui non seulement répond aux besoins pratiques de ses résidents, mais favorise également un sentiment de communauté et de célébration culturelle dans un contexte communautaire riche.