Maison Halo / Architectes Tamara Wibowo

© Andreaswidi

+ 30







Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Fritz Hansen , Hansgrohe , Louis Poulsen , ETHNIQUE , Tom Dixon , &Tradition , Pour moi , Tuile de granit , Conception de foin , Knoll International , Köhler , Luceplan , Philippe Lakeman , Intérieur de Prima Jaya , Meubles Santai , Galerie de pierres , Parquet TEKA , Toto , Tuiles Vénus













© Andreaswidi

Description textuelle fournie par les architectes. Située au calme dans un coin d’un quartier calme de Semarang, Halo House prend la forme d’une grange contemporaine aménagée en fonction de l’emplacement des arbres existants sur place tout en adoptant une conception passive dans la maison. Il y a deux éléments dans la maison ; l’un est constitué des structures de toit en pente disposées de manière allongée le long de l’axe nord-sud, l’autre est la fine plate-forme au centre reliant les structures de toit en pente. Cette plate-forme est ensuite percée là où les arbres existants sont situés de manière circulaire tout en définissant la cour dans toute la maison. L’expression circulaire est ensuite adoptée pour accentuer les zones principales, telles que l’entrée, la salle à manger et la piscine. Ces vides circulaires, ou comme nous les appelons « halo », confèrent des caractéristiques fortes à l’architecture et à l’expérience spatiale de la maison. Le halo permet à la lumière de pénétrer sous une forme intéressante dans la maison tout au long de la journée et donne forme à l’eau de pluie qui tombe.

© Andreaswidi

Section BB

© Andreaswidi

© Andreaswidi

L’extérieur de la maison est principalement recouvert de bois noir calciné fabriqué selon la méthode Shou Sugi Ban, un processus qui brûle intentionnellement du bois pour obtenir un matériau plus durable face aux intempéries, résistant aux termites et au feu. Plus important encore, l’expression sombre et carbonisée crée une qualité architecturale intéressante qui implique le calme et une ambiance apaisante tout en devenant également une présence contrastée avec la lumière circulaire provenant du halo. Pour équilibrer l’obscurité de l’extérieur calciné, l’intérieur utilise principalement des meubles en bois, du béton brut pour les murs et du béton poli pour le sol. Les matériaux incorporés répondent également à la spécificité des besoins de l’utilisateur. La maison a été conçue pour un jeune couple avec trois jeunes enfants. Les enfants étant allergiques à la fourrure ou à la laine, aucun tapis n’est utilisé dans la maison. En réponse, des carreaux personnalisés faits à la main sont utilisés dans toute la maison, créant une expérience tactile unique en remplacement des tapis.

© Andreaswidi

Plan – Rez-de-chaussée

© Andreaswidi

La maison est aménagée de manière à créer plusieurs couches d’intérieur et d’extérieur afin que chaque pièce ait accès à l’air et à la lumière des deux côtés de la pièce. En arrivant au parking d’entrée, on sera accueilli par une large plate-forme de plafond en béton avec un halo et un grand écran en bois séparant les espaces publics et privés. On pouvait jeter un coup d’œil à travers l’écran et voir la cour derrière la salle à manger et la piscine. En entrant dans la maison, on arrive à la salle à manger qui constitue la pièce maîtresse de la maison car elle se connecte à la cour du côté sud et ouest et à la piscine du côté nord. La cuisine se trouvait un peu en retrait à côté de la salle à manger, définie davantage par le plafond inférieur en bois et les meubles intégrés en bois. La piscine était accessible via trois zones : la salle à manger, le salon et la chambre principale. On verra la piscine se situer entre les espaces intérieurs et extérieurs, car l’auvent en béton auréolé en abrite la moitié tandis que le reste est complètement ouvert. A proximité de la salle à manger se trouve le salon, qui a un accès direct à la cour ouest et à la piscine. Les escaliers menant au deuxième étage se trouvent dans le salon. Les escaliers sont constitués d’une plaque d’acier gris foncé de 15 mm qui sert à la fois de garde-corps et de structure de l’escalier, tandis que les marches et la main courante sont en bois, équilibrant la froideur et la fermeté de la structure avec la chaleur du bois. Dans son ensemble, l’escalier fait office de sculpture décorant tranquillement le salon.

© Andreaswidi

© Andreaswidi

La maison adopte également une stratégie de conception passive grâce à l’emplacement allongé du volume du deuxième étage du côté ouest de la maison, de manière à donner de l’ombre au reste de la maison l’après-midi. Le côté ouest a une façade assez solide, ne laissant entrer la lumière et l’air dans la maison qu’à travers le paravent en bois placé dans la cour ouest et les escaliers. Côté Est, la façade est entièrement recouverte d’un paravent en bois faisant office de double peau qui filtre en douceur le soleil du matin, créant ainsi un jeu de rayons de soleil et d’ombres dans le couloir. Les écrans en bois fonctionnels s’ouvrent sur des rangées de jardins et de halos circulaires sur le toit, disposés en alternance entre verdure et vides.