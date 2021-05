Maison GOP pour décider de la position de leadership

La représentante Liz Cheney, qui doit voter mercredi pour la destituer de la direction républicaine de la Chambre, a déchiré mardi soir l’ancien président Donald Trump dans un discours enflammé devant la Chambre.

Cheney, le troisième républicain de la Chambre le plus puissant, a mis en colère certains membres du parti pour ses critiques répétées de Trump et son affirmation que les élections de 2020 lui ont été volées. Un vote à huis clos et au scrutin secret est prévu mercredi matin.

« Ce n’est pas une question de politique. Ce n’est pas une question de partisanerie. Il s’agit de notre devoir en tant qu’Américains », a-t-elle déclaré. « Rester silencieux et ignorer le mensonge enhardit le menteur. Je ne participerai pas à cela. Je ne resterai pas assis à regarder en silence, tandis que d’autres mèneront notre parti sur une voie qui abandonne l’état de droit et se joint à la croisade de l’ancien président pour saper notre démocratie. «

– Phillip M. Bailey et Ledyard King

La Maison GOP devrait voter mercredi sur Liz Cheney

Les républicains de la Chambre se réunissent à huis clos sur Capitol Hill mercredi pour prendre une décision majeure susceptible de mettre en évidence une fracture croissante dans un parti espérant reprendre le contrôle du Congrès en 2022.

Vont-ils garder la représentante Liz Cheney en tant que républicaine au troisième rang de la chambre, ou la chasser pour faire place à un dirigeant plus favorable à l’ancien président Donald Trump?

Les législateurs voteront au scrutin secret pour savoir s’il faut évincer Cheney de la présidence de la Conférence républicaine de la Chambre, résultat de semaines de drame au sein du GOP de la Chambre.

La députée de trois mandats du Wyoming et la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney a attiré la colère de ses collègues du GOP ces dernières semaines alors que sa répression vocale contre les fausses allégations de Trump selon lesquelles une élection volée de 2020 a aggravé les dirigeants du parti fidèles à l’ancien président.

Ils ont dit que Cheney était devenu une distraction de la mission de reprendre la Chambre lors des courses de mi-parcours de l’année prochaine.

« Ayant entendu un si grand nombre d’entre vous ces derniers jours, il est clair que nous devons faire un changement », a écrit le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Californie, dans une lettre lundi à ses collègues législateurs républicains.

Des républicains de haut rang, dont Trump, soutiennent la représentante new-yorkaise Elise Stefanik, féroce défenseur de l’ancien président, pour remplacer Cheney.Si Cheney est destituée mercredi, un vote sur son remplacement devrait avoir lieu plus tard.

Si le GOP de la Chambre purge Cheney de la direction, ce serait la dernière preuve d’une profonde scission au sein du Parti républicain,dans lequel certains considèrent Trump comme sa meilleure voie vers la victoire électorale tandis que certains, comme Cheney, disent qu’il devrait aller au-delà de l’ancien président.

Les démocrates détiennent de faibles majorités à la Chambre et au Sénat et les républicains sont impatients de décrocher des sièges en 2022 pour regagner des majorités dans les deux chambres.

Dans un discours enflammé mardi soir devant la Chambre, Cheney a déchiré Trump et ses allégations de fraude, le qualifiant de «menace».

« Ce n’est pas une question de politique. Ce n’est pas une question de partisanerie. Il s’agit de notre devoir en tant qu’Américains », a-t-elle déclaré. « Rester silencieux et ignorer le mensonge enhardit le menteur. Je ne participerai pas à cela. Je ne resterai pas assis à regarder en silence, tandis que d’autres mèneront notre parti sur une voie qui abandonne l’état de droit et se joint à la croisade de l’ancien président pour saper notre démocratie. «

Le sénateur de l’Utah Mitt Romney, le candidat à la présidence du GOP 2012, estime que l’éviction de Cheney nuira aux efforts républicains pour reconquérir le Congrès.

« Je pense que nous ferions mieux d’essayer d’augmenter le nombre de personnes qui veulent voter pour les républicains plutôt que de réduire ce nombre », a-t-il déclaré aux journalistes lundi au Capitole. « Je pense que c’est une personne intègre qui la suit consciemment et dit la vérité. Et je pense que cela ne fera rien d’autre que chasser certaines personnes de notre parti. »

Les républicains de la Chambre se réuniront à 9 h HE mercredi à huis clos pour organiser un vote au scrutin secret sur Cheney. Elle peut être retirée à la majorité simple des Caucus républicain de 212 membres.

Dans la lettre aux membres de la Chambre républicaine de lundi, McCarthy a écrit que « l’objectif principal du parti serait de reprendre la Chambre en 2022 » et que « les conflits internes doivent être résolus afin de ne pas nuire aux efforts de notre équipe collective ».

Trump a publié une déclaration la semaine dernière par le biais de son Save America PAC dans laquelle il a qualifié Cheney de « fou de guerre qui n’a rien à faire dans la direction du Parti républicain » et a jeté son soutien derrière Stefanik.

« Nous voulons des dirigeants qui croient au mouvement Make America Great Again et accordent la priorité aux valeurs de l’Amérique d’abord », a déclaré l’ancien président.

Cheney a mis en colère bon nombre de ses collègues du GOP en janvier lorsqu’elle a non seulement dirigé un groupe de 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump pour une accusation, il a incité à l’assaut du Capitole le 6 janvier, mais a également appelé publiquement l’ancien président pour son élection sans fondement. réclamations pour fraude.

En février, Cheney a conservé son poste dans le parti lors d’une réunion tumultueuse à huis clos qui durait des heures. Ses compatriotes républicains ont voté 145-61 (avec une abstention) au scrutin secret pour la garder à la présidence.

À l’issue de la réunion, M. Cheney a déclaré aux journalistes que le vote indiquait clairement «que nous ne sommes pas divisés et que nous n’allons pas être dans une situation où les gens peuvent choisir n’importe quel membre de la direction. aller de l’avant ensemble, et nous devons avancer d’une manière qui nous aide à repousser les politiques démocratiques vraiment dangereuses et négatives. «

Les républicains, y compris le représentant de l’Indiana Jim Banks, qui préside le comité d’étude républicain au sein du caucus du GOP, insistent sur le fait que son retrait a moins à voir avec son escarmouche en cours avec Trump et plus sur la distraction qu’elle était devenue.

« Tout dirigeant qui ne se concentre pas sur la lutte contre l’agenda radical et dangereux de Biden doit être remplacé », a-t-il déclaré à « Fox News Sunday ».

