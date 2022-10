Maison funéraire Conley-104651 – Shaw Local

Saviez-vous qu’il existe environ 19 000 salons funéraires aux États-Unis ? Tout comme le Dr Seuss, il y en a des grands, des petits, des rouges, des bleus et chacun d’eux est de garde et prêt à prendre soin de vous 24/7/365. Même à Noël. Nous sommes un peu comme 7-11 d’une certaine manière, nous ne sommes peut-être pas toujours occupés, mais nous sommes toujours ouverts et nous sommes toujours prêts à répondre aux questions… même les plus idiotes. Et oui, nous avons probablement entendu cette blague que vous n’avez jamais eu l’occasion de raconter, mais allez-y et dites-nous quand même parce que nous aimons aussi faire partie de vos moments heureux ! Il y a quelque chose pour lequel nous sommes très sérieux, et c’est de prendre soin de vous. En un instant, nous avons mis de côté nos propres vies et nos propres familles pour prendre soin de la vôtre. Faciliter les pires moments est ce pour quoi nous sommes faits ; c’est notre vocation, mais vous pouvez aussi nous aider. C’est simple, cela ne vous coûtera pas un centime et il n’y a aucune condition. Pré-arrangements. Pouah! C’est un mot effrayant et nous savons qu’il est difficile de penser à la fin quand il reste tant de vie à vivre mais imaginez franchir cette étape et prendre des décisions sans limite de temps, sans pression et sans frais ! Vous pouvez changer d’avis 1 000 fois avant le déjeuner et prendre des arrangements préalables d’une maison funéraire à l’autre pour la simple raison que vous n’aimez pas leur goût pour les chaussettes. Vous avez le pouvoir. Nous avons le moyen de le rendre plus facile. Appelez votre directeur de funérailles, arrêtez-vous pour prendre un café et partagez le fait que vous voulez vivre duel de bandes de polka à vos funérailles . Nous pouvons le prendre. Appelle Conley’s.

