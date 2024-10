Maison Forêt de Joie / Hiren Patel Architects

© Vinay Panjwani

+ 34





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

5316 pi²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Grohé , Des intérieurs éblouissants , Endo, fil dentaire , Hettich & Hafele , Peinture , Saint Gobain Gyproc , Fenêtres Shailja , Toto



Architectes principaux :



Hiren Patel



© Vinay Panjwani

Description textuelle fournie par les architectes. Un design qui allie forme, fonctionnalité et esthétique pour créer une expérience de vie holistique en parfaite synergie avec la nature. Situé à la périphérie d’Ahmedabad, Anandvan est une ode rafraîchissante à l’équilibre délicat entre fonctionnalité, intimité et beauté esthétique. Cette maison pour une famille de 5 personnes, entourée d’une verdure luxuriante sur trois côtés, est soigneusement conçue pour enrichir la vie de ses habitants en offrant un sanctuaire où la forme, les fonctions et la nature se réunissent en harmonie. Son architecture est le reflet d’une philosophie profondément enracinée qui met autant l’accent sur le confort humain que sur l’environnement naturel pour créer des espaces où les humains peuvent s’épanouir. L’intégration de l’eau et du feuillage par Anandvan, son orientation stratégique visant à promouvoir la fonctionnalité et le confort climatique, ainsi que son esthétique brute mais équilibrée visent à servir de référence en matière de conception holistique pour les architectes et les propriétaires.

© Vinay Panjwani

Plan du site

© Vinay Panjwani

Au cœur de cette conception se trouve l’orientation réfléchie des espaces qui intègrent l’environnement bâti et naturel pour promouvoir une vie consciente. Par exemple, en plaçant stratégiquement la résidence face à une orientation nord, l’entrée sert à la fois de porte d’entrée à la maison et de transition discrète vers les activités professionnelles. Ce choix de conception est essentiel pour maintenir une distinction claire entre l’engagement public et le sanctuaire privé, permettant à ses habitants de naviguer dans leur vie professionnelle et personnelle avec facilité et tranquillité. L’emplacement de la maison dans un cadre semblable à une forêt amplifie ce sentiment de sanctuaire, offrant une toile de fond naturelle qui améliore à la fois l’intimité et la sérénité. De même, le placement délibéré de la chambre et de la cuisine vers les coins sud et sud-est les optimise pour la lumière naturelle, sans gain de chaleur supplémentaire, garantissant ainsi que la maison reste économe en énergie.

© Vinay Panjwani

© Vinay Panjwani

Les choix architecturaux effectués au cours du processus de conception sont ancrés dans une compréhension plus profonde de la relation entre forme, fonction et nature. L’inclusion d’eau dans le passage, manifestation de ce concept, sert de liquide de refroidissement naturel, améliorant la circulation de l’air et créant une ambiance rafraîchissante qui imprègne toute la résidence. De même, la véranda nord, flanquée d’un bassin d’eau sur trois côtés, sculpte un espace où les habitants peuvent profiter de moments de réflexion tranquille et de rencontres conviviales, tout en étant intimement connectés à l’environnement. L’inclusion d’éléments emblématiques, tels que le coin bibliothèque et la table à manger extérieure, ornée d’une cascade intégrée, ajoutent un caractère distinct à l’espace. Le doux son émanant de ces éléments aquatiques induit non seulement un sentiment de sérénité, mais atténue également le rythme de vie quotidien.

© Vinay Panjwani

Plan du premier étage

© Vinay Panjwani

© Vinay Panjwani

La matérialité joue un rôle crucial dans la définition du caractère d’Anandvan. Les briques apparentes et le béton armé choisis pour leur résistance, leur durabilité et leur attrait esthétique confèrent à la maison un charme brut, sophistiqué et raffiné. Leur utilisation aux côtés du verre pleine hauteur permet une vue ininterrompue sur la nature, brouillant ainsi les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. Cette combinaison simple et réfléchie de matériaux laisse transparaître la forme et la fonction, tout en soulignant le lien de la maison avec son cadre naturel.

© Vinay Panjwani

© Vinay Panjwani

Élévation

Anandvan est plus qu’une simple résidence ; c’est une célébration de l’esthétique brute, une maison où la forme et la fonction ne sont pas seulement liées mais sont élevées pour créer une expérience de vie à la fois profonde et belle. Il s’agit d’une déclaration d’intention visant à enrichir la vie des habitants grâce à une orchestration minutieuse des éléments naturels, des matériaux et de l’orientation spatiale. Il s’agit d’un engagement envers la conception résidentielle qui transcende les normes conventionnelles en offrant plus qu’un simple espace physique et une tentative de faire de la nature une pierre angulaire de l’architecture. Anandvan est une leçon de conception holistique, démontrant comment des choix de conception conscients peuvent établir de nouvelles normes pour des environnements de vie qui trouvent véritablement un écho auprès de leurs habitants.