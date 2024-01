Maison Fitzroy Laneway / Andrew Child Architecte

© Tom Ross

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet impliquait des modifications et des ajouts à une terrasse victorienne semi-attenante abandonnée à deux étages à Fitzroy. La résidence terminée devait offrir un hébergement détendu, robuste et généreux à une famille de deux adultes et un adolescent et permettre un certain nombre de scénarios de vie et/ou de travail futurs.

Plan de démolition – Rez-de-chaussée

Les facteurs contextuels suivants ont été utilisés pour organiser et amplifier une réponse au mémoire avec l’objectif supplémentaire de contribuer au caractère évolutif du quartier de cette banlieue intérieure de Melbourne :

Plan proposé – Rez-de-chaussée

Allée sur place : En tant que l’une des myriades de ruelles ad hoc créées par Fitzroy à partir des années de formation de la banlieue, une étroite bande de terrain est devenue un catalyseur pour organiser et séparer les fonctions « servies » et « servantes » de la maison ainsi que le caractère du résultat qui en résulte. espaces et formes.

Deux façades sur rue : Cela a donné l’occasion de créer deux ajouts contemporains visibles différents mais liés au quartier, chacun adapté au piéton de la rue concerné. Les bâtiments séparés et reliés permis par les doubles façades ont été exploités pour offrir une flexibilité de vie et de travail à la famille.

Sections

Terrasse Charlemont : La partie existante de la maison donnant sur la rue George à Fitzroy est l’une des cinq terrasses victoriennes attenantes à deux étages, qui constituent ensemble Charlemont Terrace. L’intention d’amplifier la présence urbaine de Charlemont Terrace a guidé le caractère formel et spatial de l’ajout contemporain donnant sur cette rue.

Maison existante : Les pièces restantes dans la partie existante de la maison principale ont été considérées comme « internes » par rapport aux espaces du nouvel ajout. Cela a influencé les choix de matériaux et d’éclairage, et le caractère des seuils entre les parties existantes et nouvelles de la maison a également mis en évidence cette différence. Cette interaction entre les éléments existants et contemporains de la maison a également encouragé une vie intérieure plus chaleureuse, verdoyante, ludique et détendue que ne le suggèrent les présentations urbaines relativement réservées des nouveaux ajouts.

Développement formel

Adaptabilité : Bien que l’architecture résidentielle implique nécessairement un degré élevé de personnalisation conçue par l’architecte pour créer des espaces significatifs, le projet repose sur le sentiment que la jouissance et la durabilité de ces espaces bénéficieraient d’un degré de personnalisation continue de la part des habitants. Il y avait un désir de s’adapter aux besoins changeants des habitants et/ou aux circonstances changeantes du contexte environnant de ce site de petite banlieue relativement étroit.

Grâce à la création d’espaces clairs et logiques avec des proportions relativement généreuses et des ouvertures adaptables et à l’utilisation de meubles et d’autres éléments mobiles/démontables/adaptables, ce projet permet une personnalisation, un fonctionnement et une adaptabilité continus aux circonstances changeantes. En plus de l’adaptabilité conçue de l’ensemble de la maison et de la réutilisation partielle de la maison existante, le projet utilise plusieurs mesures environnementales pour accroître sa durabilité. Il s’agit notamment de l’ombrage actionné par l’utilisateur et de la plantation de feuillus sur de grands nouveaux vitrages est et ouest et de l’énergie solaire générée pour couvrir l’utilisation diurne du bâtiment arrière.