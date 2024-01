Maison FB / Jobim Carlevaro Arquitetos

© Eduardo Macarios

Zone: 553 m²

553 m²



Année: 2022



2022



Fabricants : Eurodécor



Marcos Alexandre Jobim



© Eduardo Macarios

Description textuelle fournie par les architectes. La Casa FB a été conçue comme une annexe à une maison familiale existante, servant de pièce à vivre et de suite parentale. Partant du désir du propriétaire d’un espace spacieux et inspiré, à l’image des espaces de réception des vignobles visités, un programme a été créé avec un salon, une cave, un bar à vins, une cuisine d’appoint et une grande suite, le tout intégré à l’ensemble. belles vues sur la plage de Taquaras, située au sud de la ville de Balneário Camboriú, dans l’état de Santa Catarina.

© Eduardo Macarios

Du point de vue de la construction, une plate-forme a été créée avec du béton armé apparent au niveau de la terrasse existante, combinée à un système d’ingénierie en bois d’eucalyptus (MLC), résultant en une expression esthétique modulaire des décisions structurelles. Les colonnes métalliques qui soutiennent la structure en bois assurent sa finesse, facilitant la perméabilité visuelle, et, avec les cadres en aluminium, complètent l’ensemble des solutions constructives avec le sol en techno-ciment.

© Eduardo Macarios

Plan du rez-de-chaussée

© Eduardo Macarios

Les cloisons intérieures, constituées d’une charpente en acier avec un revêtement en plaques de plâtre, complètent la flexibilité de la maison.

© Eduardo Macarios

© Eduardo Macarios

Les zones techniques et les réservoirs de la maison sont situés au sous-sol, profitant de la hauteur créée par la base en béton qui supporte la structure MLC, alignée avec la topographie du site et la terrasse existante.

© Eduardo Macarios

Coupe transversale

© Eduardo Macarios

En raison de sa situation géographique à proximité d’une végétation luxuriante et de ses vues sur la mer, une solution structurelle a été créée qui intègre l’architecture et la nature, créant un environnement de socialisation et de contemplation. Sa mise en œuvre permet une plus grande incidence solaire dans les orientations est, nord et sud. Grâce aux ouvertures transparentes fournies par la masse vitrée occupant tout l’espace, elle permet une plus grande entrée de lumière dans les espaces sociaux et de loisirs de la maison tout au long de l’année. Combiné à des surplombs généreux, lorsque le soleil atteint son apogée, vers midi, le toit protège la maison d’ombre. Sa ventilation transversale, assurée par des ouvertures sur toutes les façades dans les axes de vent prédominants de la région et des lucarnes dans les salles de bains, rafraîchit la maison entourée de végétation indigène.