Maison Eyrie / Architectes Matt Williams

Description textuelle fournie par les architectes. Eyrie House est une nouvelle résidence située sur une pente très raide au sommet du mont Rumney, avec une vue spectaculaire sur Pittwater et le sud-est de la Tasmanie. Cherchant à contraster et à mettre en valeur le paysage accidenté du site, la conception se compose d’une série de références horizontales et de formes pliées épurées.

En raison du site escarpé et de l’accès limité, le plan standard des maisons en colline a été inversé pour placer le garage en haut et la résidence en bas. Cela a ensuite présenté l’opportunité de concevoir la façon dont les occupants accèdent à la maison depuis l’entrée du niveau supérieur.

Le bloc GB Masonry a été choisi pour sa cohérence dimensionnelle, permettant à Saxby Bricklaying de poser en toute confiance de longs motifs horizontaux et verticaux avec une précision millimétrique. La finition Smooth en Porcelaine a été choisie pour son aspect mat et uniforme, permettant aux surfaces de paraître simultanément nettes et douces. L’œuvre témoigne d’un maçon cherchant à repousser les limites de ses compétences et du matériau.

Les blocs ont été soigneusement taillés en onglet pour créer les faces plissées et les angles très aigus du porche d’entrée ; fixé au plafond du vide pour compléter le volume monolithique ; et méticuleusement empilés dans la résidence. Alors que les murs et le plafond en parpaings sont frappants dès l’entrée, une fois à l’intérieur de la résidence, ils fournissent une toile de fond calme et solide à la maison, permettant aux perspectives spectaculaires de prendre le devant de la scène.