Maison en porte-à-faux « flottant dans les airs » à vendre à Ukiah pour 2,45 millions de dollars. Découvrez le joyau de la Californie

Une maison en porte-à-faux située dans la région viticole du nord de la Californie est « l’un des complexes résidentiels les plus emblématiques jamais conçus dans le comté de Mendocino », selon Sotheby’s International Realty.

Merveille de conception architecturale et technique, la superbe résidence située sur près de 100 acres est à vendre pour 2,45 millions de dollars. Appelée Sky House, la maison semble flotter dans les airs.

Située au 241 Henry Station Road à Ukiah, la propriété emblématique appartenait à feu Max Schlienger. Schlienger, un ingénieur accompli, a inventé un système ferroviaire on pensait qu’il s’agissait d’un concurrent du système de transport à grande vitesse « hyperloop » défendu par Elon Musk.

Schlienger a construit un modèle grandeur nature pour le système ferroviaire sur sa propriété.

« Le système ferroviaire a été construit sur une zone plate inférieure en dessous de la résidence », a déclaré l’agent inscripteur Kevin McDonald de Sotheby’s International Realty – Wine Country, Sonoma Brokerage, dans un e-mail. « La famille est en train de supprimer le système. »

La maison en porte-à-faux de 3 238 pieds carrés située à Ukiah, en Californie, est à vendre pour 2,45 millions de dollars.

McDonald n’est pas « très familier » avec le système ferroviaire, mais « je peux parler des attributs uniques de la maison et du terrain ».

C’est unique.

La maison principale de trois chambres et trois salles de bains s’étend sur 3 328 pieds carrés. Depuis son perchoir, la résidence offre une vue imprenable sur les montagnes, les vallées et les vignobles. Une maison d’amis et un garage sont reliés à la Sky House par un passage suspendu.

« Comme si elle flottait dans les airs, la résidence en porte-à-faux Sky House est parfaitement située sur le flanc de la colline, au milieu d’une canopée d’arbres d’ombrage, entourée de jardins luxuriants et bien entretenus d’inspiration zen. » indique la liste de propriété.

La propriété est accessible via une longue allée privée au fond de la vallée qui serpente à travers des zones de prairies indigènes et de California Valley Oaks en montant jusqu’à la résidence au sommet d’une colline.

« Chaque angle du complexe comprend sa propre vue imprenable », selon la liste de la propriété. « Élevée et raffinée, The Sky House fusionne l’ingéniosité architecturale avec un paysage naturel dynamique pour créer une offre inégalée. »

Les autres commodités comprennent deux cheminées, une vaste terrasse et une grotte de cave à vin.

La cuisine et la plupart des pièces du domaine viticole du comté de Mendocino offrent une vue sur la propriété de 100 acres.

La merveille de l’architecture et de l’ingénierie se trouve sur 100 acres de montagnes et de vignobles dans le comté de Mendocino.

