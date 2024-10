Maison en boucle / Mobius Architekci

© Pawel Ulatowski

2024



Photographies



Architectes principaux :



Przemek Olczyk



© Pawel Ulatowski

Description textuelle fournie par les architectes. La Loop House, le dernier projet de Mobius, est non seulement un parfait exemple d’architecture contemporaine mais aussi un manifeste d’harmonie entre l’homme et la nature. Alors que la technologie et l’urbanisation semblent dominer l’environnement naturel au XXIe siècle, ce projet est le signal clair d’un retour aux racines – à l’idée de symbiose entre l’homme et le paysage environnant. Il s’agit bien plus qu’un simple bâtiment résidentiel, c’est un espace dessiné par la nature et harmonieusement intégré à son environnement, créant un dialogue ininterrompu entre architecture et paysage. L’architecte Przemek Olczyk prouve qu’une maison peut être à la fois fonctionnelle et esthétique, mais aussi profondément ancrée dans son contexte naturel, lui rendant hommage.

© Pawel Ulatowski

Une composition de formes qui suit la philosophie – Le design Loop se distingue par sa composition extrêmement réfléchie qui, malgré sa modernité, s’inspire des formes classiques et de la philosophie de l’ordre naturel des choses. Le corps du bâtiment, bien que simple à première vue, repose sur une géométrie avancée qui fait référence à la forme d’une boucle. Ce motif fermé mais fluide reflète la philosophie du continuum – l’idée d’un cycle continu dans lequel il n’y a ni début ni fin, et où tout existe en harmonie et interpénétration. Il ne s’agit pas seulement d’un concept formel, mais d’une réflexion profonde sur la nature de l’être qui s’exprime sous forme matérielle. De cette manière, la maison Loop devient non seulement un espace de vie mais aussi une sorte de symbole d’une philosophie architecturale qui met les besoins humains et la nature sur un pied d’égalité.

© Pawel Ulatowski

© Pawel Ulatowski

Architecture intégrée au paysage – L’emplacement du bâtiment n’est pas accidentel : il a été conçu pour s’intégrer parfaitement au terrain naturel. Situé sur un grand terrain, il semble se développer hors du paysage environnant, créant l’illusion qu’il a toujours fait partie intégrante du lieu. Le terrain, qui rappelle une oasis inaccessible, est entouré de paix et de tranquillité, l’axe de composition principal étant le lac, qui devient une extension naturelle de l’espace de vie. Chaque élément du projet a été soigneusement étudié pour maximiser le potentiel de l’environnement. Le résultat est une retraite résidentielle où la nature imprègne littéralement le bâtiment et où la vie des résidents s’entremêle harmonieusement aux rythmes de la nature.

© Pawel Ulatowski

Dans la perspective d’une nature changeante – L’architecte a choisi d’utiliser une forme de bâtiment qui ouvre chacune des pièces sur le paysage environnant par des plis doux. Ainsi, les résidents peuvent profiter d’une vue incroyable depuis n’importe où dans la maison – des prairies tranquilles et des plans d’eau aux forêts majestueuses au loin. La vie ici se vit en contact direct avec la nature. Les levers et couchers de soleil, les conditions météorologiques changeantes et les brumes s’élevant sur le lac font tous partie intégrante de l’expérience des investisseurs. De tous les coins de la maison, vous pourrez admirer ces phénomènes changeants mais constants, qui rappellent la nature cyclique et la puissance de la nature. Cette disposition de l’espace est non seulement esthétique mais également propice à la réflexion, à la détente et à la tranquillité intérieure.

© Pawel Ulatowski

Quand l’intérieur se fond harmonieusement avec son environnement – Malgré la taille impressionnante du bâtiment (le développement fait plus de 800 mètres carrés), son architecture semble extrêmement subtile et délicate. Depuis la rue, la maison disparaît presque dans le paysage, grâce à une composition astucieuse et au bon choix des matériaux. De loin, il paraît caché, comme s’il ne voulait pas imposer sa présence tout en respectant son environnement. Mais ce n’est qu’une apparence, car à y regarder de plus près, le corps du bâtiment lévite presque au-dessus du site. Cela lui confère légèreté et élégance.

© Pawel Ulatowski

L’architecte a choisi d’élever la structure au-dessus du sol, ce qui non seulement souligne le caractère moderne de la conception, mais crée également un espace sous le bâtiment qui favorise la circulation naturelle de l’air et minimise les interférences avec le site. Au bord du lac, en revanche, la maison s’ouvre complètement et présente son vrai visage : de grandes fenêtres panoramiques et des vitrages donnent l’impression que le bâtiment devient presque transparent, permettant un contact ininterrompu avec la nature. De cette manière, les espaces intérieurs et extérieurs s’entremêlent, créant un ensemble cohérent qui favorise une vie harmonieuse en harmonie avec l’environnement.

© Pawel Ulatowski

Matériaux utilisés pour finir la maison – Les matériaux jouent également un rôle clé dans la création d’un sentiment d’harmonie avec la nature. La façade est réalisée avec des matériaux naturels comme la pierre et le bois, qui s’intègrent parfaitement au paysage environnant. Du Corten a également été utilisé, conférant au bâtiment un caractère unique. La pierre et le Corten sont des matériaux qui changent de texture et de couleur au fil du temps, permettant à la maison de « vivre » avec la nature, en s’adaptant aux conditions météorologiques changeantes. Certains murs ont été délibérément recouverts de plantes grimpantes, ce qui souligne encore le caractère organique du bâtiment et permet au corps du bâtiment de se fondre presque dans les plantes environnantes. Des plantes ont été utilisées sur les toits, qui ont non seulement une fonction esthétique mais aussi écologique, contribuant à réguler la température et à retenir l’eau de pluie. Cette approche du design exprime un profond respect pour la nature et un désir de créer un espace qui coexiste avec son environnement plutôt que de le dominer.

© Pawel Ulatowski

De la nature à la modernité – la technologie au service du confort – Conformément aux souhaits des investisseurs, la maison Loop a été équipée de technologies de pointe pour garantir le confort des résidents. Avec du photovoltaïque, une pompe à chaleur ou un système de gestion intelligent des équipements, l’espace allie tradition et modernité, offrant à la fois le contact avec la nature et les commodités du monde moderne. C’est idéal pour les personnes qui souhaitent échapper à l’agitation de la ville, mais qui ne veulent pas en même temps renoncer au confort qu’offrent les avancées technologiques. De cette façon, la maison Loop devient non seulement un lieu de vie, mais aussi un espace qui offre une détente totale, un confort et une tranquillité en harmonie avec la nature environnante.

© Pawel Ulatowski

Loop est un projet qui allie un concept architectural peu évident à un profond respect de la nature. La forme du bâtiment n’est pas seulement l’expression d’une esthétique mais aussi d’une philosophie de vie en harmonie avec l’environnement. C’est un hommage à la simplicité, à l’harmonie et à la beauté du paysage qui nous rappelle que le vrai luxe ne réside pas dans l’excès, mais dans la capacité d’apprécier ce qui nous entoure. Telle qu’interprétée par le studio Mobius, la ferme moderne devient le manifeste d’une approche moderne de la vie qui place le confort humain et le souci de l’environnement sur un pied d’égalité. Cette maison respire avec la nature, change avec elle et témoigne du fait que l’architecture peut non seulement coexister avec la nature, mais aussi en tirer son inspiration et son énergie.