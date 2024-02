Maison El Abrazo / Mateo Gagliardo

© Ramiro Sosa

Fabricants : ACCESANIGA, Ouvertures, Casermeiro, IVANAR, Éclairage du Siglo, Insuma Sur, Léanza, MICELI MADERAS, Conception MUUN

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet est situé dans la zone humide du delta du fleuve Paraná, plus précisément sur l’île « El Chirigüe », le long du ruisseau Lechiguana, dans la province d’Entre Ríos. Cette région reconnue de zones humides est caractérisée par des inondations de surface intermittentes, créant un écosystème hybride entre les milieux aquatiques et terrestres.

Les décisions de conception ont été prises en réponse aux inondations, au paysage et au manque de services dans la région. Le projet a été mis en œuvre selon deux axes principaux : Le premier (axe Y) vise à aligner et créer un lien visuel et circulatoire entre la rivière, le quai, la galerie de la maison et un arbre existant en fond de terrain. Le second (axe X), à l’intérieur de la maison, utilise la galerie comme espace de liaison entre les chambres et l’espace social, favorisant une connexion avec l’environnement extérieur et favorisant la coexistence avec le paysage environnant.

Pour anticiper d’éventuelles inondations, la maison est surélevée au premier niveau. Une berme a été incorporée pour faciliter l’accès en cas d’inondation et simultanément intégrer la maison au terrain, améliorant ainsi l’accessibilité à l’intérieur.

Les différents espaces de la maison ont été conçus en tenant compte du niveau d’intimité et de service requis pour chaque zone. Dans la zone la plus privée, il y a des salles de bains, des chambres, des rangements et une salle des machines construite avec une structure en acier, avec un revêtement extérieur en plaques Minionda Cincalum et un intérieur en panneaux phénoliques.

Suite à cela, l’ensemble de la zone réservée aux activités sociales est présenté comme un espace totalement transparent, visant à intégrer la nature à l’intérieur et à créer un sentiment de flottabilité grâce à un porte-à-faux entouré de canopées d’arbres. L’espace central abrite la galerie, favorisant une interaction fluide entre les différentes zones de la maison et l’environnement extérieur, tout en servant simultanément de zone pour de grands rassemblements sociaux.

Les installations de la résidence sont entièrement autonomes, c’est-à-dire qu’elles ne sont connectées à aucun réseau de services extérieur. L’énergie électrique est produite par des panneaux photovoltaïques, garantissant une source durable et indépendante. L’approvisionnement en eau provient directement de la rivière et subit un processus de sédimentation et de chloration qui la rend adaptée à un usage domestique. De plus, les eaux usées sont traitées par un système statique doté d’un biodigesteur, convertissant efficacement les déchets en matière organique de manière respectueuse de l’environnement.

