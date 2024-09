Maison Dune / OYO architects

© ​Karen Van der Biest

© ​Karen Van der Biest

Description textuelle fournie par les architectes. OYO Architects est un studio d’architecture dirigé par Ferran Massip, Nigel Jooren, Eddy Soete, Veroniek Vanhaecke et LiesWillaert, basé à Gand et à Barcelone. Ils présentent Dune House, une retraite durable de 120 m2 située dans le paysage de dunes unique d’Oostduinkerke en Belgique. La maison d’origine, partiellement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, acquiert un nouveau récit architectural en transformant la moitié enterrée qui a survécu avec les ajouts en bois ultérieurs en un refuge qui s’intègre parfaitement dans l’environnement de manière honnête et subtile.

© ​Karen Van der Biest

Plan de l’étage inférieur

© ​Karen Van der Biest

© ​Karen Van der Biest

L’utilisation de matériaux durables et naturels, comme le bois, renforce le sentiment de connexion avec la nature, ainsi que la végétation intérieure et le bassin réfléchissant du jardin. Le résultat est un environnement chaleureux et serein, qui invite à la détente et à profiter du cadre. L’agencement des espaces de la maison privilégie le confort de vie des résidents : la verrière du jardin offre une terrasse abritée et accueillante tandis que les chambres, situées au niveau inférieur, bénéficient d’une intimité totale et de fraîcheur pendant l’été. La maison, encastrée dans les dunes, bénéficie de tout le confort de deux étages tout en étant perçue comme une construction compacte et modeste.

© ​Karen Van der Biest

Plan de l’étage supérieur

© ​Karen Van der Biest

La durabilité est au cœur de la conception de Dune House, c’est pourquoi OYO Architects s’est engagé à relever ce défi avec des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement. De l’installation d’une pompe à chaleur à eau souterraine et d’un système de chaudière avec panneaux solaires à l’utilisation du refroidissement géothermique, ces interventions garantissent le confort sans compromettre l’efficacité énergétique. Même la piscine est chauffée de manière durable avec un chauffage intégré dans ses murs et son sol. Grâce aux technologies, la maison est une véritable oasis dans les dunes, où minimiser l’impact environnemental et maximiser l’expérience des résidents vont de pair.

© ​Karen Van der Biest

Sections

© ​Karen Van der Biest

Avec la volonté d’obtenir une esthétique sobre en harmonie avec le paysage, la nouvelle structure en bois intègre les vestiges de la construction d’origine. Elle sert de base à la régénération des éléments primaires. À l’intérieur, l’utilisation du bois dans des tons chauds et naturels se distingue, tandis que les panneaux décrépits de la façade ont été remplacés par d’élégantes planches de bois teintées se fondant dans les couleurs de l’environnement naturel.

© ​Karen Van der Biest

© ​Karen Van der Biest

Dune House est soucieuse de l’environnement et représente une attitude régénératrice dans la conception architecturale, une approche caractéristique des architectes OYO, qui ont transformé une maison avec histoire en une maison durable, fonctionnelle et accueillante.