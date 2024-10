Maison du week-end Futtsu / Atelier MEME

© Shinkenchiku-sha

95 m²



2020



Architectes principaux :



Atsuyuki Yagi, Hiroyuki Kurashima, Masaki Okuno



Description textuelle fournie par les architectes. En concevant pour un client cherchant un répit après une vie de travail trépidante, nous avons conçu la Weekend House à Futtsu comme un havre de liberté et de tranquillité. Niché le long du littoral près de la baie de Tokyo, ce refuge idyllique offre une vue imprenable sur le vaste paysage marin. Perchée sur une douce colline, la résidence offre une vue dégagée sur le mont Fuji aux beaux jours, tandis que de l’autre côté, s’élèvent des montagnes luxuriantes, dont leur feuillage dense embrasse presque la propriété. Reconnaissant l’attrait de la mer et des montagnes, nous avons conçu un espace qui attire naturellement le regard vers l’extérieur dans toutes les directions.

Dans un premier temps, nous avons envisagé une conception comportant un mur sinueux ou gérant minutieusement la connexion intérieur-extérieur en ajustant la taille et la position des ouvertures. Cependant, cette approche, trop axée sur les limites, semblait artificielle et contre nature.

Section

Plan – Rez-de-chaussée

Dans le but de reconstruire de manière plus généreuse et plus large la relation entre l’architecture et son environnement, nous avons porté notre attention sur le toit. Nous avons divisé le toit en quatre sections, chacune allongée vers le sol. Du côté donnant sur la cour avant et l’espace de stationnement, le toit a été considérablement agrandi pour créer un espace spacieux sous les avant-toits. L’espace entre l’avant-toit côté pignon et le plancher du deuxième étage est désigné comme une ouverture.

Diagramme structurel

Sous le toit, nous avons créé un espace cohérent d’une seule pièce. La structure supérieure, composée de poutres, de chevrons et de revêtements, a été intentionnellement laissée exposée, créant un contraste saisissant avec la structure inférieure composée de sols et de murs finis avec des matériaux de construction conventionnels. Ce contraste accentuait encore le caractère dynamique de la toiture. Ces manipulations architecturales ont créé un espace qui dégage un sentiment d’être embrassé, avec une ouverture qui s’étend dans diverses directions. Cet espace offre un aperçu des humeurs changeantes de la mer, de la végétation luxuriante des montagnes et des textures uniques des formations rocheuses. Le chant ambiant des oiseaux et le son apaisant des vagues ajoutent une couche de confort et de tranquillité à l’espace.

Le client visite ce bâtiment presque tous les week-ends, parfois en regardant tranquillement la mer tout en étant perdu dans ses pensées, et à d’autres moments en profitant de soirées amusantes en jouant de la musique avec des amis. Cette maison de week-end devrait continuer à offrir un espace de loisirs et d’épanouissement, satisfaisant ceux qui l’utilisent.