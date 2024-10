Maison du travailleur agricole / Nidus | ArchQuotidien

© Volker Conradus

Annelen Schmidt-Vollenbroich, Ana Vollenbroich



© Volker Conradus

Description textuelle fournie par les architectes. La maison en brique de Frise orientale, construite dans les années 1960 comme maison d’ouvrier agricole, se compose d’une maison principale et d’une petite grange. Il a été construit selon un plan standardisé, reflétant le développement résidentiel massif de l’Allemagne d’après-guerre.

© Volker Conradus

Plan d’étage

© Volker Conradus

Conçue pour répondre à de vastes besoins en matière de logement, la maison a été construite simplement avec des matériaux locaux comme la brique rouge et l’artisanat. Ce type d’habitation autonome a façonné le paysage culturel du nord de l’Allemagne dans les années 1960. Lorsque nous avons découvert la maison en 2020, une grande partie de sa simplicité d’origine avait été perdue au profit des rénovations modernes : les extensions de toit en plastique, les volets et les fenêtres peintes avaient déformé son apparence.

© Volker Conradus

© Volker Conradus

La maison était destinée à devenir une retraite de week-end. Au lieu de procéder à des changements radicaux, nous avons choisi de conserver son extérieur modeste et de mettre en valeur le subtil savoir-faire local. En collaboration avec des artisans locaux, nous avons restauré la maison dans sa beauté simple et originale. Les détails raffinés du toit sont un excellent exemple de notre approche subtile. Aujourd’hui, la maison s’intègre parfaitement dans le paysage de champs, de prairies et de la digue voisine du parc national de la mer des Wadden.

© Volker Conradus

Élévation

© Volker Conradus

L’intérieur reflète la même atmosphère minimaliste, avec des matériaux comme le bois de pin huilé, le plâtre blanchi à la chaux et le mobilier vintage des années 60 et 70. Nous avons conçu une petite armoire murale inspirée de ce projet, capturant l’essence de la maison : un petit coffre au trésor, à l’image de la maison elle-même.