Maison du Mont Macedon / Ben Lance Architects

Description textuelle fournie par les architectes. La maison se trouve au pied du mont Macedon, sur un terrain d’un acre, à une heure au nord de Melbourne. Le site vacant offrait l’opportunité d’une forme de bâtiment simple et rentable avec une longue façade nord vitrée et un avant-toit profond pour contrôler la lumière du soleil et voir le jardin et la montagne au loin. La maison se trouve près de la limite sud pour maximiser l’espace du jardin avec une façade sud principalement solide pour l’intimité de la rue.

Plan et élévations

Le grand toit en pente, la toiture et le bardage en tôle ondulée font référence aux bâtiments vernaculaires et aux maisons environnantes d’origine, tandis qu’une rangée de chênes à épingles a été plantée le long de la bordure nord du site, inspirée de ceux qui bordent l’avenue à proximité. Il y a deux voies de circulation : pour le propriétaire depuis le parking vers la partie privée de la maison et pour les invités via l’entrée principale vers la partie publique de la maison.

Détail B

La maison est divisée en deux parties, l’une publique et l’autre privée, délimitées par des sols en granit et en bois, et séparées par un panneau coulissant. Un panneau coulissant permet également de séparer la chambre principale du reste de la maison lorsque cela est nécessaire. Les niveaux du sol descendent des espaces privés aux espaces publics à mesure que le site descend d’ouest en est pour créer une relation directe entre les espaces intérieurs et le jardin et des hauteurs de plafond appropriées pour chaque pièce, tandis que le bord nord de la dalle de béton reste au niveau le plus élevé et devient un siège à mesure que les niveaux du sol baissent.

Sections

La maison est revêtue de contreplaqué gabonais pour plus de chaleur dans le climat frais et conçue autour des meubles du propriétaire et de la grille de carrelage qui s’aligne avec la menuiserie, le revêtement des murs et du plafond et le vitrage. La maison est utilisée comme un espace unique par le propriétaire qui peut être divisé lorsque la famille vient y séjourner avec la large vue horizontale au nord et la protection du mur solide au sud destiné à créer un espace calme et réconfortant.