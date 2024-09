Maison du Drapeau / studio mk27

+ 44

Description textuelle fournie par les architectes. Le principal défi de ce projet était de créer une connexion forte entre les espaces intérieurs et extérieurs, typique des projets du studio mk27 en climat tropical, mais dans ce cas, à Whistler, une station de ski au Canada où les hivers sont rigoureux.

« Je voulais créer ici le même lien entre l’intérieur et l’extérieur que dans les climats plus chauds. Quelle que soit la situation géographique, le processus de conception est le même. Travailler avec une grande boîte en verre permet à la maison de s’ouvrir sur la nature environnante et d’inviter l’extérieur à entrer. En même temps, cela donne au volume une impression d’apesanteur, comme s’il flottait au-dessus du sol » — Marcio Kogan