“Maison du Dragon”: pourquoi le trône de fer est différent

Des énormes dragons à la famille aux cheveux pâles au pouvoir, la première de House of the Dragon de dimanche a présenté une version de King’s Landing qui diffère de celle dont les téléspectateurs se souviennent de Game of Thrones. Parmi les éléments frais de la ville se trouve le trône de fer, un incontournable de Game of Thrones qui semble maintenant plus grandiose et plus dangereux pour l’occupant. (Léger spoiler de la première: King Viserys a subi quelques coupures en s’asseyant dessus.)

House of the Dragon de HBO est une série fantastique qui se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et met en vedette Milly Alcock, Matt Smith, Paddy Considine et d’autres en tant que membres de la maison Targaryen chevauchant un dragon. Dans une interview de Vanity Fair publié la semaine dernièreHouse of the Dragon co-showrunner Ryan J. Condal s’est attaqué au trône remanié, qui sert une période où les Targaryen sont florissants.

“Nous sommes entrés dans la série en sachant que c’était une époque de grande décadence”, a déclaré Condal à Vanity Fair. “Nous considérons cela comme le sommet de l’empire Targaryen, nous voulions donc vraiment communiquer cette idée de richesse et de prospérité et le fait qu’il y avait eu six ans de paix. Les Targaryen ont vraiment pu développer toutes les belles choses qui se sont produites : le temps de paix , des statues et de l’art, et des routes et des fontaines.”

House of the Dragon contraste avec Game of Thrones, où les Targaryen ne sont plus là (pour la plupart) et ont été remplacés par Robert Baratheon, qui n’est pas connu pour remettre “l’argent dans l’amélioration du royaume”, Condal a dit. Il a également noté que les créateurs de Game of Thrones avaient “un cinquième” des ressources de la préquelle.

“Je pense que (les showrunners originaux de Game of Thrones, David Benioff et DB Weiss) ont créé cette chose très emblématique”, a déclaré Condal. “… Ce que nous voulions faire, c’est honorer cela, mais aussi raconter l’histoire d’une époque plus décadente, et aussi communiquer que 200 ans se sont écoulés. Si vous regardez de très près, vous verrez que le trône d’origine est là. C’est juste ajouté et augmenté, ce qui suggère que l’histoire change les choses à un moment donné dans l’intervalle.”

House of the Dragon et Game of Thrones sont basés sur les romans fantastiques de George RR Martin. Martin, qui a également participé à l’interview de Vanity Fair, a déclaré que les créateurs de House of the Dragon avaient développé un trône de fer qui ressemblait davantage à celui décrit dans ses livres. Plus précisément, cela ressemble plus à celui de l’artiste Marc Simonetti représentation du trône, que Martin qualifie de meilleur. (Cependant, pour être adapté à la production, il n’est pas aussi haut qu’il devrait l’être.)