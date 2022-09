“Maison du dragon”: la décision choquante de Laena Velaryon, expliquée

Les changements d’acteurs étaient loin d’être le seul élément discordant de HBO La Maison du Dragon, épisode 6. L’épisode de dimanche de Jeu des trônes La série préquelle s’est terminée par un coup de feu pour un personnage. C’était inattendu et pas dans le bon sens pour certains. Discutons-en dans la section remplie de spoilers ci-dessous.

Attention : Spoilers à venir.

Quelle décision prend Laena ?

Deux grands choix se présentent à la fin de l’épisode 6.

Semblable à Aemma Targaryen, Laena Velaryon souffre d’un accouchement difficile, incapable de pousser le bébé. Le maester suggère au mari de Laena, Daemon Targaryen, qu’il pourrait “ouvrir l’utérus, essayer de retirer l’enfant à l’aide de la lame”. Mais rien ne garantit que le bébé ou la mère survivront.

Contrairement à Aemma — qui meurt après que le roi Viserys ait autorisé son chirurgien à l’opérer — Laena réalise ce qui se passe assez tôt pour prendre les choses en main. Avant que Daemon ne puisse avoir son mot à dire, Laena s’échappe de la salle d’accouchement et boite à l’extérieur, implorant son dragon Vhagar de lui cracher du feu. “Dracarys !” elle commande – le mot haut valyrien (langue de l’ancien Valyrian Freehold) pour “Dragonfire”. Vhagar hésite, visiblement confus par la demande choquante de son cavalier. Mais finalement, il semble comprendre sa douleur et aide à y mettre fin, l’incinérant dans un puissant brasier.

Pourquoi Laena se suicide-t-elle ?

Malheureusement, avant d’accoucher, Laena était déjà mal en point.

Nous rencontrons Laena pour la première fois à l’âge de 12 ans, après avoir été transportée à King’s Landing en tant que jeune mariée offerte au roi Viserys. Plus de trois ans après que Viserys l’ait rejetée, Laena retrouve le jeune frère du roi, Daemon. Daemon, sans enfant, venait d’assassiner sa femme. Il prend immédiatement un éclat à Laena dans l’épisode 5.

Dix ans plus tard, le couple est marié et père de deux filles. Mais comme House of the Dragon ne manque jamais de nous le rappeler, les fils sont ce que tout le monde recherche. Dans une scène avant la mort de Laena, elle et Daemon parlent des luttes de leur mariage. Daemon est agité, incapable de dormir. Ils discutent également de Rhaenyra, l’ex-amant de Daemon, accouchant d’un autre fils. Laena déplore clairement qu’elle n’en ait pas produit pour Daemon.

“Peut-être, moi aussi, ne suis-je pas la femme que tu aurais voulue pour toi-même… Cela ne me fait pas de peine. J’ai fait ma paix.”

Cette scène semble préfigurer ce qui va arriver. Même la scène dans laquelle Laena parle à sa plus jeune fille Rhaena semble fournir une touche d’exposition nécessaire, indiquant clairement que Laena est liée à Vhagar, “le plus grand [dragon] dans le monde.”

Dans la salle d’accouchement, Laena surprend le maester dire à Daemon qu’elle ne survivra pas à une césarienne pour retirer le bébé. Sans pouvoir voir la réaction de Daemon ni entendre quelle décision il prend, Laena s’enfuit immédiatement. Cela suggère qu’elle sait que Daemon subira l’opération, la sacrifiant pour la moindre chance que leur enfant survive. Elle pense que Daemon fera le même choix que son frère Viserys.

Il semble que Laena, coincée dans un mariage malheureux, pense qu’elle va mourir quoi qu’il arrive. Plutôt que de subir l’opération et de saigner à mort, elle a le pouvoir de choisir sa fin, celle qu’aucun prince ou roi ne décide pour elle. Bien que cela suggère qu’elle sacrifie toute chance, même petite, pour que son fils survive.

Autre lecture : Daemon voulait sauver Laena

La scène d’accouchement de Laena reflète la même situation que le roi Viserys a rencontrée avec la reine Aemma. Cependant, dans ce cas, le mestre ne présente pas à Daemon de fortes chances que son fils survive à une césarienne. Après que Daemon ait découvert que sa femme mourrait des suites d’une telle opération, il semble secouer légèrement la tête, indiquant qu’il ne souhaite pas aller jusqu’au bout. Contrairement à Viserys, Daemon ne veut pas risquer la vie de sa femme.

En entendant parler des complications de l’accouchement, Laena a potentiellement honte de ne pas être en mesure, une fois de plus, de faire de Daemon un héritier mâle. Elle décide de mettre fin à ses jours, après avoir échoué à remplir le but pour lequel elle a été élevée dès son plus jeune âge.

Laena semble également vouloir le meilleur pour Daemon. Ils discutent de Daemon qui perd tout son temps à lire des récits sur “les mêmes seigneurs-dragons morts”. Laena dit: “Mais tu es plus que ce Démon. L’homme que j’ai épousé était plus que ça.” Laena semble avoir accepté l’idée qu’elle a déçu Daemon. En se retirant de l’image, elle permet à Daemon d’être libre de trouver une nouvelle épouse et d’avoir une autre chance de produire l’héritier mâle qu’il désire.

Dans le livre

Dans Fire & Blood de George RR Martin, le livre sur lequel House of the Dragon est basé, Daemon n’est pas obligé de choisir de soumettre Laena à une césarienne potentiellement mortelle. Au lieu de cela, Laena subit une naissance difficile et accouche d’un garçon qui, comme le fils d’Aemma, Baelon, meurt peu de temps après. Laena tombe gravement malade à cause du chagrin et de la fièvre. Daemon ordonne à un maester renommé de la sauver, mais il arrive trop tard. Laena tente de faire voler Vhagar une dernière fois avant de mourir mais, fatiguée et malade, elle décède avant de pouvoir atteindre le dragon.