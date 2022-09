“Maison du Dragon” : avez-vous attrapé la gaffe avec les doigts du roi Viserys ?

Votre téléspectateur moyen (moi y compris) ne l’a peut-être pas remarqué, mais il y avait une erreur CGI apparente sur le troisième épisode de l’énorme série Game of Thrones de HBO, Maison du Dragon. Dans l’épisode, diffusé dimanche et disponible en streaming, Roi Viserys Targaryen (Paddy Considine) envoie un petit parchemin contenant un message offrant une aide de guerre à son frère brutal, le prince Daemon (Matt Smith) – et un fan aux yeux perçants a repéré une erreur.

Viserys ne va pas très bien. Il semble que s’asseoir sur le trône de fer n’est pas seulement stressant, c’est malsain. Il a une coupure dégoûtante dans le dos, et il s’est apparemment coupé les doigts sur les nombreuses épées qui composent sa chaise royale. (Une scène le montrait en train de soigner ses doigts blessés en laissant les asticots ronger la peau morte.)

Ainsi, lorsqu’il remet le parchemin à un messager, une capture d’écran partagée sur Twitter par Sarah Capps montre ce qui semble être un gant vert couvrant quelques-uns de ses doigts. C’est probablement pour que les as de l’informatique en production puissent éliminer ces doigts, comme si Viserys devait les faire amputer. La couleur verte est utilisé car il peut facilement être effacé avant que la scène ne soit libérée. Mais bien sûr, personne n’est parfait.

J’ai rembobiné l’épisode en streaming, et je n’ai pas vu la main verte. Peut-être que HBO est intervenu et a réparé la gaffe une fois qu’elle a été portée à l’attention de quelqu’un. Ou peut-être que je ne suis pas très observateur.

“C’est moins d’un quart de seconde et beaucoup plus sombre que votre capture d’écran”, a noté un utilisateur de Twitter. “Le directeur VFX a probablement choisi de ne pas donner la priorité au plan et il a réussi à être projeté. S’ils y arrivent, ce sera sur le Bluray.”

Elle dure moins d’un quart de seconde et est beaucoup plus sombre que votre capture d’écran. Le directeur VFX a probablement choisi de ne pas donner la priorité à la prise de vue et elle a passé le cap pour la projection. S’ils y arrivent, ce sera sur le Bluray. — Michel Saunière (@saunière) 6 septembre 2022

HBO n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un utilisateur de Twitter a repéré une autre erreur possible, à partir de la scène où le messager de Viserys livre le parchemin. (Spoiler: Daemon ne le traite pas bien pour ses ennuis.)

“Quand il remet la lettre à Daemon (le) sceau est déjà brisé”, a souligné le fan. “On dirait après plusieurs prises. Rien de tout cela n’enlève à la série. Mais quand même.”

Aussi. Sur ce. Quand il remet la lettre à Daemon. Le sceau est déjà brisé. Ressemble après plusieurs prises. Rien de tout cela n’enlève au spectacle. Mais reste. 🫣😳🤓 — 🇦🇺 📷Sean Pualic 📸 🇦🇺 (@ seany_boy71) 5 septembre 2022

Celui-ci, je pense l’avoir vu, même si je ne l’ai certainement pas remarqué en le regardant. Lors d’un rembobinage, le sceau me semble brisé, mais vous savez, c’est un long trajet difficile de Kings ‘Landing aux Stepstones, donc c’est un peu un miracle que la note soit arrivée là-bas.

Tout cela vous semble-t-il un peu familier ? Vous vous souviendrez peut-être que dans l’émission à succès originale de Game of Thrones, beaucoup de bruit a été fait une tasse de café Starbucks apparente laissée dans une scènepuis plus tard édité. Et la finale de la saison a présenté un bouteille d’eau restante dans une scène.

Ces erreurs sont minuscules par rapport au balayage massif de l’émission tant attendue, et il est peu probable qu’elles empêchent quiconque de regarder. Mais ils sont amusants à traquer pour ceux qui ont des yeux vifs et une commande rapide du bouton pause.

Le prochain épisode de House of the Dragon diffusé dimanche sur HBO.