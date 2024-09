Maison DoubleMint / grande [medium] bureau d’études

© Rémi Carreiro Photographie

Description textuelle fournie par les architectes. Une chambre supplémentaire pour des frères jumeaux partageant actuellement une chambre, et un espace pour une table à manger appropriée où bien sûr les clients pourraient profiter des repas avec des amis et la famille, mais pourraient également accueillir une variété d’activités familiales allant de la soirée de jeux aux puzzles, en passant par les devoirs. DoubleMint House est une extension arrière de deux étages et une rénovation partielle d’une maison jumelée de trois étages de style édouardien à Toronto. Le projet comprend un sous-sol entièrement rénové et une terrasse sur le toit au troisième étage. L’organisation de l’extension prend naissance au deuxième étage en créant deux chambres à coucher de qualités très similaires avec seulement des différences subtiles ; un clin d’œil aux futurs occupants des chambres. Les proportions et les dimensions des pièces sont très similaires, des fenêtres identiques sont situées dans chaque pièce et les pièces participent de manière égale à un espace étroit à double hauteur au bout des chambres. La subtilité des différences réside dans la sculpture des plafonds et la teinte de la peinture bleue à l’extérieur face à la cloison des volumes à double hauteur.

Plan du rez-de-chaussée

L’extension arrière de deux étages permet de sortir de la chambre principale du troisième étage pour accéder à une terrasse sur le toit. Cela ne faisait pas partie du cahier des charges initial, mais les clients l’ont bien accueilli comme un remplacement de l’espace vert perdu au niveau du sol par l’empreinte accrue de l’extension. Une épaisse garde-corps a été développée pour permettre un volume à double hauteur dans les chambres à deux lits en dessous, pour assurer l’intimité des voisins adjacents et des clients, et pour fournir un espace pour un toit vert. Les clients adorent cet espace pour lire des livres, boire du café, discuter en soirée et siroter du vin après le dîner.

Le rez-de-chaussée a été agrandi pour s’aligner avec l’habitation attenante. Il comprend la cuisine existante et l’extension abritant un véritable espace salle à manger et salon. Une longue pièce de menuiserie du côté ouest et une composition de panneaux de chêne blanc et d’acier noirci du côté ouest sont des revêtements intérieurs reliant les anciennes et les nouvelles empreintes. La pièce de menuiserie présente une grande collection de livres, une collection toujours croissante de disques vinyles et de tourne-disques, et cache un assortiment de vaisselle derrière des portes d’armoires. L’espace de comptoir peut être utilisé pour l’exposition ou comme espace de service. Les panneaux de chêne blanc camouflent deux portes : l’une vers l’escalier du sous-sol et l’autre vers une nouvelle salle d’eau. L’acier noirci recouvre une grande niche pour un poêle à bois réutilisé de la maison existante et un ensemble d’étagères en acier à deux côtés pour stocker le bois de chauffage. La face nord est une grande fenêtre et une porte coulissante en verre invitant la lumière indirecte à entrer dans l’espace tout en produisant des opportunités de ventilation transversale.

Section

La maison se caractérise par un ensemble intéressant d’interactions entre l’ancien et le nouveau, qui s’imbriquent parfaitement, et par la recherche d’opportunités d’inventivité spatiale pour créer des moments distinctifs. Une petite ouverture vers le bas au troisième étage s’aligne avec une lucarne existante apportant de la lumière dans le couloir du plancher désormais plus profond en dessous. Des reflets intéressants sont créés par sa composition de lumière, de verre et de miroir. L’épaisse garde-corps crée un espace extérieur tout en augmentant la hauteur des chambres en dessous. Des boiseries et des panneaux de bois sont utilisés pour assurer la connectivité et le chevauchement entre l’ancien et le nouveau tout en s’insérant parfaitement dans les boiseries ou les détails existants.