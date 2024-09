Maison Double / W Architectes

© Yurika Kono

2021



Kouki Watanabe, Rika Wtanabe



Description textuelle fournie par les architectes. Une « tour » de neuf étages et une « maison d’été » ont été construites.

C’est une maison composée de deux bâtiments.

La « tour » remplit le rôle de « fonctionnalité de la maison » et la « maison d’été » fournit « l’espace de la maison ».

Nous avons adopté une approche non conventionnelle de la conception afin de maximiser le rapport coût/performance de l’espace avec un budget limité. Il s’agissait d’un plan extrême dans le sens où les petits espaces étaient rendus aussi petits que possible sans créer d’inconvénients et les grands espaces étaient rendus aussi larges que possible.

Section

La maison qui gère la fonctionnalité de la maison est la « tour » de 80 pieds carrés. Grâce à un examen rigoureux des mensurations corporelles des personnes et des mesures de leurs actions, tous les meubles nécessaires ont été intégrés dans le bâtiment pour créer différents niveaux et tout condenser avec une extrême efficacité. Avec une séquence disposée verticalement, les niveaux inégaux peuvent être traités à la fois comme des meubles et comme des voies de circulation. Montez jusqu’à la zone de couchage au sommet en montant sur les bancs, les tables, les placards, les étagères, les canapés et les éviers. Au lieu de créer de l’espace, la « tour » a été formée sur l’idée d’empiler des meubles puis de tout escalader.

A l’inverse, la « maison d’été » est un espace dépourvu de fonctionnalité. D’une superficie de 570 pieds carrés, il occupe environ 70 % des 807 pieds carrés de la propriété entière. Il a été agrandi et simplifié autant que le budget le permettait pour devenir un espace semi-fermé dans lequel passer du temps. Complètement séparé de l’élément fonctionnel, c’est comme avoir une maison de vacances chez soi. C’est un espace sans usage prévu et sans fonction particulière. En ouvrant la moitié du périmètre extérieur, il crée un espace qui se fond dans son environnement tout en restant un lieu confortable modérément clos. C’est un endroit où vous pouvez passer du temps à vous détendre pendant que les feuilles autour de vous se balancent au gré de la brise.

Plan – 1er étage

Ces deux structures, tout en ayant des qualités complètement différentes l’une de l’autre, se complètent comme une seule et même habitation.