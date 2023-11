Maison divisée dans la Vallée du Rift dans la bataille pour la succession de Ruto

Ce qui est encore plus poignant pour les dirigeants de la région, c’est qu’il laissera un trou béant dans le contexte du chef de file de la communauté et que ce sera une mêlée pour tous les nouveaux arrivants qui cherchent à hériter du rôle de principale voix politique dans la région. la vallée du Rift.

La bousculade politique a déjà déclenché une guerre des mots dans un affrontement opposant les gouverneurs et les députés au secrétaire du cabinet des routes et des transports, Kipchumba Murkomen, qui émerge comme une force puissante proche du président.

L’ancien président du Conseil des gouverneurs Isaac Ruto, le chef de la majorité au Sénat Aaron Cheruiyot et le sénateur Uasin Gishu Jackson Mandago se distinguent comme les favoris dans la course à la succession, aux côtés des secrétaires de cabinet Davis Chirchir (énergie), Florence Bore (travail et protection sociale), Simion Chelugui (coopératives). ) et M. Murkomen.