Maison d’hôtes Terabe / Architectes Tomoaki Uno

© Nathanaël Bennett

+ 55

© Nathanaël Bennett

Description textuelle fournie par les architectes. Le récent boom sanitaire a augmenté le nombre de personnes qui préfèrent manger du riz brun. Cependant, en raison de son goût et de sa texture, rares sont ceux qui choisissent d’en manger tous les jours. Il existe une recette enzymatique de riz brun qui constitue une façon savoureuse et nutritive de consommer du riz brun dans le cadre de son alimentation quotidienne. Les seuls ingrédients sont du riz brun, des haricots azuki et du sel séché au soleil, mais le processus de cuisson prend beaucoup de temps pour le préparer quotidiennement. Le propriétaire de cette entreprise est la première personne au Japon à permettre de cuire du riz brun dans un cuiseur à riz, tout comme on cuisinerait du riz blanc. Elle et son partenaire, ingénieur, ont réussi à commercialiser le produit il y a plusieurs années et depuis, l’entreprise n’a cessé de progresser.

© Nathanaël Bennett

© Nathanaël Bennett

Le site est situé en face de la plage de Terabe, près du centre de la baie de Mikawa. Le terrain, avec une vue imprenable sur la baie de Mikawa, abritait une maison de plage autrefois gérée par les parents du propriétaire. Il avait été rénové pour abriter une salle d’exposition et un stand de dégustation de produits alimentaires et était ouvert aux affaires. Cependant, il était devenu trop exigu et ne correspondait plus à l’image de l’entreprise, et la décision fut prise de le reconstruire. L’entreprise a décidé de rénover le showroom existant et d’autoriser des séances de dégustation.

© Nathanaël Bennett

© Nathanaël Bennett

Bâtiment principal – Section AA

© Nathanaël Bennett

En tant que station touristique bondée de baigneurs en été, ils souhaitaient un bâtiment calme et accueillant, qui permettrait de tirer le meilleur parti du paysage. Cela nécessitait une proposition audacieuse. En fonction des souhaits du client et de l’image de l’entreprise, il a été décidé que le bâtiment serait en bois. À ce stade, il n’existait aucune preuve réelle d’une méthode ou d’une structure de construction, mais j’ai proposé que tout le rez-de-chaussée soit constitué de pilotis. Lorsque les clients ont vu cela, ils ont déclaré qu’ils souhaitaient également utiliser la zone autour du pilotis comme zone de stationnement. Cela rendrait impossible l’utilisation de fondations ponctuelles, etc. Les tentatives de calcul de la capacité portante marginale ont inévitablement échoué en raison de l’encombrement de la structure et du budget. Après près de six mois d’examen de diverses structures et méthodes de construction, nous sommes arrivés à la méthode de construction la plus moderne, dans laquelle les piliers sont reliés de manière rigide à la fondation solide à l’aide de poteaux en acier ou « Home Connectors », et le bâtiment supérieur est ensuite placé sur sommet des piliers. Après cela, des efforts considérables ont été déployés pour déterminer les dimensions les plus raisonnables et les plus belles, telles que le pas et l’épaisseur des colonnes.

© Nathanaël Bennett

© Nathanaël Bennett

Bâtiment principal – Plan du 2e étage

© Nathanaël Bennett

Nous avons travaillé les bûches inégales en colonnes circulaires régulières de 33 cm comme première tâche. Nous aurions pu découper les bûches à la machine, mais nous avons choisi de les façonner sur place. Nous avons commencé à utiliser des « yarikana » ou rabots traditionnels, mais nous avons ensuite opté pour des raboteuses électriques pour accélérer le processus. Jusqu’à présent, tout s’est déroulé comme prévu. Cependant, lorsque j’ai vu les 32 journaux, je me suis senti un peu insatisfait. Après avoir passé de nombreuses années à visiter d’anciens temples et sanctuaires, « Mukuri » était toujours quelque chose dont je rêvais. Après beaucoup de travail, les piliers ronds ont été disposés sur le site et tous les piliers avaient cette qualité « mukuri ». Je garde encore de bons souvenirs des sourires sur les visages de chacun lorsque nous avions tout terminé.

© Nathanaël Bennett

© Nathanaël Bennett

Après un bref moment de répit, les charpentiers nous informèrent bientôt qu’il serait difficile de réunir les fondations et les colonnes comme cela avait été prévu auparavant. La méthode utilisée consistait à joindre rigidement la fondation et les colonnes avec du matériel d’ancrage (connecteurs domestiques). Comme ils avaient déjà utilisé cette méthode auparavant, ils étaient un peu hésitants. Selon eux, les ancres devaient être jetées avec une précision incomparablement plus grande que par le passé. Après mûre réflexion, ils ont eu une idée brillante qui a été remarquablement bien accueillie. Au lieu de placer les ancrages dans le béton, ils les ont d’abord fixés aux colonnes rondes, puis coulés dans les fondations en béton.

© Nathanaël Bennett

© Nathanaël Bennett

Voici quelques exemples de modifications apportées selon les suggestions des artisans :

L’un concernait la solidité du palier de l’escalier. Je pensais que si le palier était fixé aux poutres environnantes, il n’y aurait aucun problème. Toutefois, il a été souligné que ce serait trop faible. L’idée finale était de le fixer aux poutres du plancher du deuxième étage et de le retirer, comme le montre la photo. L’autre était la livraison du sol du balcon. Pour le revêtement de sol, il a été décidé d’utiliser du cyprès australien pour sa résistance aux intempéries. Cependant, il a été souligné que ce bois n’était pas assez sec et risquait de se déformer après la pose, et que le plancher n’était pas non plus assez rigide. Ils ont suggéré que chaque pièce du revêtement de sol soit soutenue par plusieurs barres rondes horizontales qui la traversent. Cela ferait d’une pierre deux coups, car ils se maintiendraient l’un l’autre pour éviter toute déformation et assurer également la rigidité. De cette manière, l’expérience et la sagesse des artisans ont été utilisées partout, augmentant ainsi le degré de perfection architecturale. Il est à noter que la plupart des suggestions faites par ces artisans sont utilisées dans les parties invisibles du bâtiment. C’est l’essence de l’artisanat et je l’admire toujours.

© Nathanaël Bennett

Menuiserie Pilier 01

Pilier Menuiserie Toit 01

© Nathanaël Bennett

La raison pour laquelle je me suis lancé dans la construction est simple. Je voulais me prouver que je pouvais le faire. Lorsque je travaillais avec des entreprises de construction, j’ai souvent dû m’adapter à leurs circonstances et je me suis souvent retrouvé avec des compromis et des problèmes inexpliqués. Pour résoudre ce problème, la seule option qui restait était de devenir entrepreneur en construction. Quand j’ai commencé, j’étais très déterminé à construire le plus fidèlement possible aux plans, en partie parce que je n’avais pas une très bonne équipe d’artisans. Néanmoins, j’avais beaucoup plus de liberté en tant qu’architecte qu’avant. Pendant un moment, j’ai été absorbé par la joie et le plaisir de cela, mais j’ai aussi réalisé que je me réveillais lentement de ce rêve. Environ 10 ans après avoir commencé à travailler comme entrepreneur, j’avais une équipe d’artisans et j’ai pu leur demander leur avis et travailler avec eux plus qu’avant. C’est à cette époque que j’ai découvert de nouvelles joies et plaisirs. Il ne s’agissait pas de suivre un plan, mais de travailler avec les artisans du moment pour trouver le meilleur résultat possible. À partir de ce moment-là, j’ai réalisé que le site était comme un organisme vivant, grandissant au-delà de mon imagination. Cette découverte et cette prise de conscience m’ont rendu encore plus fasciné par l’architecture. Maintenant, pour moi, le début d’un site est le début d’un nouveau design. Je cuisine mes idées de bureau dans la marmite du chantier. J’y vais toujours avec ça en tête.

*Connecteur domestique, méthode d’assemblage rigide à l’aide de boulons d’ancrage spéciaux fixés avec de la résine époxy.