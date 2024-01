Maison des Verts / 4site architectes

© Studio Rappel

Architectes principaux :



Ar. Chandrakant S Kanthigavi











Description textuelle fournie par les architectes. Bangalore est bien connue pour ses jardins et est surnommée « la ville des jardins ». Dans un scénario urbain, nous envisageons des habitations urbaines à haute densité, alors qu’ici, nous avons eu la chance d’avoir de la verdure autour du site. La quête de l’utilisation des espaces verts naturels environnants est essentielle pour créer une Maison des Verts qui se connecte à la nature physiquement et visuellement. House of Greens est un projet unique destiné à des clients prestigieux ayant une profonde appréciation de la nature et de la durabilité. Les clients sont des amoureux des chiens, des passionnés de l’environnement, des médecins terre-à-terre et des amoureux de la paix, engagés dans un mode de vie durable. Le cahier des charges de House of Greens reflète leurs valeurs et leur personnalité, et crée une maison verte durable avec beaucoup de verdure.

Axonométrique

Pour nos clients amoureux de la nature, la « Maison des Verts » était un rêve devenu réalité. Cette maison de 4 BHK entourée d’une verdure luxuriante, permet de se connecter facilement avec la nature tant visuellement que physiquement. Le concept de la maison a été soigneusement conçu pour offrir une expérience de jardin dans chaque espace. Du salon à la salle à manger en parfaite harmonie avec le paysage, et menant à la chambre principale avec un balcon privé en contact direct avec la nature. La conception a été soigneusement organisée, en mettant l’accent sur des éléments naturels tels que le revêtement en pierre de latérite, le granit naturel et les portes et fenêtres en bois. La maison était bien ventilée, avec beaucoup de lumière naturelle et de ventilation, pour créer une atmosphère positive et agréable.

Section

Un accueil chaleureux attend les visiteurs dans le hall, comme une idole de Krishna dans le hall, et un espace de vie à double hauteur ouvrant sur le jardin arrière crée un lien visuel avec la nature. Au premier étage se trouve la chambre principale avec terrasse de jardin séparée, et au deuxième étage se trouvent la chambre, la salle de sport et le jardin en terrasse, vous faisant vous sentir immergé dans la verdure des hauteurs. “House of Greens” est un véritable exemple de la vision du client : une maison sereine et élégante qui se fond bien dans la nature environnante.

La conception de House of Greens intègre des matériaux respectueux de l’environnement et des technologies économes en énergie pour réduire l’empreinte environnementale de la maison. L’utilisation de l’éclairage naturel, des systèmes de chauffage et de refroidissement passifs et la récupération de l’eau de pluie contribuent à la durabilité de la maison. De plus, une variété de plantes d’intérieur, un jardin sur le toit et une cour arrière luxuriante apporteront la beauté de la nature aux espaces de vie, offrant ainsi un environnement tranquille et paisible aux résidents. Le programme House of Greens répondra non seulement aux besoins fonctionnels de ses résidents, mais il reflétera également leur lien profond avec la nature et leur engagement en faveur d’un séjour durable en créant une maison qui correspond à leurs valeurs et à leur personnalité. House of Greens offrira un sanctuaire aux clients qui vivent en harmonie avec l’environnement et leurs chiens bien-aimés.