Maison des turbines / Atelier NU | ArchDaily

© Federico Farinatti

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

3400 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies

Description textuelle fournie par les architectes. La Turbinenhaus se situe dans le quartier Emmenhof à Derendingen, en lien direct avec les bâtiments industriels historiques de l’ancienne filature à l’est et de la centrale hydroélectrique au sud. Elle constitue le seuil de la nature à l’ouest et définit, avec le bâtiment résidentiel au nord, la place centrale de la filature. Le concept et le nom sont dérivés de la turbine, une machine tournant autour d’un axe central, englobant tout et en mouvement.

Plan du rez-de-chaussée

Reflétant cette inspiration, le bâtiment est doté d’une façade en aluminium qui s’inspire visuellement de la surface métallique et lisse d’une turbine. Cette façade agit également comme un miroir, capturant et reflétant les divers éléments du site environnant, des structures industrielles historiques au paysage naturel. La qualité réfléchissante de l’aluminium crée une interaction dynamique de lumière et d’ombre, permettant au bâtiment de fusionner visuellement avec son environnement tout en soulignant subtilement sa forme et sa fonction.

Plan d’étage intermédiaire

Les espaces du bâtiment se développent à partir d’un noyau intérieur tourné vers l’extérieur, l’escalier constituant le couple central de la turbine. Les appartements sont orientés sur au moins trois côtés et s’imbriquent avec l’environnement comme des pales. Le rez-de-chaussée est public, animant la zone avec un restaurant et des espaces commerciaux basés sur un plan d’étage flexible. Au-dessus, 24 appartements de 8 types différents, répartis sur 6 étages. Le volume du bâtiment et les appartements eux-mêmes s’ouvrent sur la nature et le canal est rendu tangible par les appartements à deux niveaux du côté ouest.

Plan d’étage du toit collectif

Le bâtiment est surmonté d’un étage mansardé collectif, qui sert de jardin pour diverses fonctions. Des plantations d’arbres denses favorisent l’ombrage et le rafraîchissement, et des terrasses communes offrent un espace pour les interactions sociales.

Section

La Turbinenhaus devient ainsi un lieu socialement productif sur le site, harmonisant l’héritage industriel avec la vie contemporaine et l’environnement environnant.