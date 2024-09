Maison des Orques / Allied8 | ArchDaily

© Rafael Soldi

Léa Martin, Stephan Schwartzkopf



© Rafael Soldi

Description textuelle fournie par les architectes. L’Orcas House est une maison linéaire moderne, en porte-à-faux sur une falaise exposée à des vues imprenables au nord et au sud. Le Kebony vieillissant de l’extérieur se fond dans l’écorce des arbres du site, et l’intérieur lumineux est ouvert, monochrome et moderne. Le loft suspendu est suffisamment haut pour se tenir debout à 6 pieds, offrant une flexibilité pour jouer, dormir ou travailler. Il a été conçu par Leah Martin, co-fondatrice d’Allied8 Architects, pour tirer le meilleur parti du site, des vues et de la lumière.

© Rafael Soldi

© Rafael Soldi

Plan du rez-de-chaussée

© Rafael Soldi

Sur un site rempli de mousse, de forêt mature, d’arbres anciens et de roches, la préciosité du terrain et de la forêt environnante a influencé la forme de la maison et le système de fondation chirurgicale – utilisant du béton dans ce petit sens artisanal pour les concepteurs. Au lieu de cela, la maison est reliée à la terre à seulement six endroits, reposant sur une ossature en acier. Touchant la terre uniquement là où elle doit exister. L’empreinte réelle de la maison est inférieure à 100 pieds carrés au total, et la nature continue autour de cette maison. La famille est rentrée à la maison un après-midi pour trouver un cerf adulte se reposant à l’ombre du porte-à-faux.

© Rafael Soldi

Section 1

© Rafael Soldi

Au moins 8 % des émissions mondiales causées par l’homme proviennent de l’industrie du ciment à elle seule. Cela signifie qu’il s’agit de l’un des premiers matériaux de construction à être éliminé pour réduire considérablement l’empreinte carbone d’un projet. Leah a choisi et spécifié de l’acier 100 % recyclé fabriqué aux États-Unis pour réduire encore davantage les émissions de carbone tout en garantissant que l’acier était d’origine et fabriqué aux États-Unis. La construction alternative n’a ajouté qu’environ 10 % au coût des fondations.

© Rafael Soldi

© Rafael Soldi

La maison est très fonctionnelle avec ses 1 386 pi2, pouvant accueillir plus de 15 personnes. C’était un objectif central du projet, de pouvoir donner accès à la deuxième maison et de l’utiliser autant que possible. La chambre principale peut accueillir deux personnes et la chambre avec lits superposés peut accueillir jusqu’à 10 personnes (!). L’espace mezzanine offre plus de place, vous permettant de loger deux amis. N’oubliez pas le lit de repos dans le salon ou le sol forestier à l’extérieur pour les tentes ! La maison a été conçue autour de la cuisine ouverte et de la salle à manger, avec de grandes portes s’ouvrant sur la vue et la forêt. Ce n’est pas un objet de design précieux et fragile ; c’est un lieu partagé, fait pour se réunir et communier avec la nature.