Maison défaite / Babak Abnar

© Mohammad Hassan Ettefagh

+ 15

© Mohammad Hassan Ettefagh

Description textuelle fournie par les architectes. Undone, nom donné à ce projet après son [in]l’achèvement, fait référence à la décision tardive d’arrêter les travaux sur la façade et les finitions du bâtiment. Ce choix était une réaction à la détérioration des conditions socio-économiques en Iran à cette époque ; embellir la façade dans des circonstances aussi difficiles a perdu de son attrait. Ainsi, la plupart des murs conservent des finitions brutes, un collage du temps, révélant des couches de rénovations réalisées par différentes générations à quatre moments distincts de l’histoire du bâtiment. L’esthétique qui en résulte s’aligne sur une intention inhérente profondément ancrée dans l’ADN de ce langage architectural robuste.

© Mohammad Hassan Ettefagh

Section

© Mohammad Hassan Ettefagh

La structure la plus durable est celle qui existe déjà. Dans ce cas, la structure existante a été construite à l’origine par le défunt père du client des années auparavant. Il se composait de trois niveaux, dont deux sont restés inutilisés, et la conservation de ce bâtiment constitue non seulement un respect pour l’environnement, mais aussi un hommage durable au passé des familles.

© Mohammad Hassan Ettefagh

© Mohammad Hassan Ettefagh

Plan – 1er Étage

© Mohammad Hassan Ettefagh

La maison rénovée présente une disposition non conventionnelle, reliant les trois étages pour accueillir une variété d’activités, notamment vivre, travailler et danser. Contrairement aux aménagements traditionnels, les espaces dédiés à ces activités ne suivent pas une hiérarchie typique d’intimité. Au lieu de cela, les contiguïtés fonctionnelles sont articulées pour servir la communauté très unie du propriétaire, la maison servant à la fois de bureau et de répit le week-end, urbain et suburbain. Faire appel à l’ensemble de la communauté des personnes impliquées dans ce logement prime sur le souci habituel de l’intimité des résidents. Par exemple, étant donné que la danse, notamment en groupe, est soumise à de strictes restrictions publiques, un espace qui lui est dédié est déplacé en sous-sol. Il est insonorisé et ses escaliers d’accès sont stratégiquement positionnés au fond de la maison, à l’écart de l’entrée. Pendant ce temps, le bureau, généralement séparé des espaces de vie privés, est situé à l’étage supérieur avec les chambres, à l’écart des activités sociales plutôt que privées.

© Mohammad Hassan Ettefagh

Plan – Rez-de-chaussée

La maison existante souffrait d’un manque de lumière naturelle. Ce problème a été résolu en introduisant deux vides qui canalisent la lumière plus profondément dans l’espace, établissant ainsi des connexions internes entre les niveaux. De plus, une extension semi-extérieure dans la cour arrière a été conçue autour d’un vigne existant. Le balcon au sommet de cette extension offre une vue imprenable sur les montagnes du nord. La vigne enveloppée s’étend du balcon jusqu’au toit de la maison, avec l’aspiration qu’au fil du temps, elle enveloppera cette partie de la structure.

© Mohammad Hassan Ettefagh

Bumehen possède un paysage architectural distinct, défini par ses extérieurs bruts et inachevés caractéristiques. Cette apparence est le résultat direct d’une construction progressive et soumise à des contraintes budgétaires. À cet égard, ce projet s’assimile bien à ses voisins. Cependant, le contraste distinct entre public et privé devient évident lorsque vous franchissez la porte d’entrée et que vous notez quelles activités sont destinées à quelles zones de la maison. Il s’agit d’un espace où une conception réfléchie soutient et sanctifie les liens de la communauté familiale, avec la promesse d’une évolution continue.