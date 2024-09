Maison de vacances Chodge / DCA Architects of Transformation

© Simon Devitt

+ 9





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

299 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : AGP, APL Nouvelle-Zélande, Abodo, Ampelite, Antipodes, Armando Vicario, David Trubridge, Glissade, Jacobsen, Cerf élaphe, Résine, Dépôt de carrelage

















© Simon Devitt

Description textuelle fournie par les architectes. Le Chodge est une maison de vacances rurale située en Nouvelle-Zélande, entourée d’un paysage naturel d’une grande beauté. L’habitation est une exploration de l’espace interstitiel entre l’intérieur et l’extérieur. C’est une obsession de vacances « kiwi » de vivre à la frontière entre l’intérieur et l’extérieur. Les mouvements clés sont une séparation exagérée d’un espace intérieur confiné, hautement isolé, semblable à une grotte, et abrité par une structure extérieure plus grande, émettant de la lumière avec de grandes ouvertures ouvrables.

© Simon Devitt

Plan

© Simon Devitt

Les clients avaient campé sur ce terrain nu pendant 14 ans et avaient apprécié la connexion avec les heures de lumière du jour et le paysage. Ils souhaitaient une maison qui puisse être utilisée en toutes saisons, tout en étant connectée au paysage, intime pour deux personnes ou spacieuse pour accueillir dix personnes. La conception est une exploration de l’espace interstitiel entre l’intérieur et l’extérieur, de la façon dont on vit en vacances, de la relation avec le paysage et de la connexion à un vernaculaire rural. Nous avons entrepris d’explorer la capacité de vie potentielle de cet espace interstitiel.

© Simon Devitt

© Simon Devitt

Habiter dans le seuil a donné l’idée de créer un espace à l’extérieur de l’intérieur, mais toujours à l’intérieur de l’extérieur. Le style vernaculaire du hangar à laine a guidé la forme extérieure. Une pente de toit simple et fonctionnelle, sans ornements, sans décoration et fidèle au hangar à laine existant sur la propriété. Le revêtement extérieur est étanche aux intempéries et émet de la lumière. Une peau translucide à l’intérieur contribue au contrôle du gain et de la perte de chaleur. De grandes ouvertures ouvrables, des portes de caserne de pompiers, des portes de hangar à avions lorsqu’elles sont ouvertes font de la structure extérieure une véranda à grande échelle. À l’intérieur de cette coque extérieure se trouve un conteneur en bois extrudé pour les fonctions d’habitation, conçu selon les principes de la maison passive, comme une grotte en contraste frappant avec la structure extérieure. Cette structure intérieure est revêtue de bois, chaleureuse, récessive et contemplative. Essentiellement une maison dans une maison.

© Simon Devitt

Plan du site

En créant cet espace interstitiel, les occupants pourraient vivre au gré des saisons et des conditions climatiques. Des espaces de couchage supplémentaires sur la mezzanine font écho aux anciens campings du site, en phase avec le rythme circadien des heures de lumière naturelle. Un cadre simple avec rideau entoure les lits pour créer un espace offrant un certain degré d’intimité.