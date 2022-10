Maison de soins infirmiers, taxes, énergie solaire en débat au forum des candidats du conseil du comté de DeKalb pour les districts 1, 3, 4 – Shaw Local

Note de l’éditeur : Ce qui suit est la première partie d’une série en trois parties présentant des histoires de candidats d’un événement de forum virtuel de trois nuits organisé par la DeKalb County League of Women Voters et la radio WNIJ et la bibliothèque publique de DeKalb. Lisez la partie 2 sur la course du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb ici. Lisez la partie 2.5 sur le représentant de l’État de l’Illinois pour la course du district 76 ici. Visite www.shawlocal.com/news/election pour plus.

Les enregistrements vidéo complets des forums des trois nuits sont disponibles sur Page Facebook de WNIJ.

DeKALB – Une vente de 8,3 millions de dollars de la maison de retraite du comté de DeKalb, de l’énergie solaire et des taxes figuraient parmi les questions débattues lors du forum des candidats du conseil du comté de DeKalb de cette semaine pour les districts 1, 3 et 4.

L’événement faisait partie d’une série de forums de candidats virtuels de trois nuits organisés par la Ligue des femmes électrices du comté de DeKalb, la bibliothèque publique de DeKalb et le WNIJ.

Alors que les trois candidats du district 1 étaient invités à participer au forum, seul Fred Hall, un démocrate, a participé. Parce qu’il était le seul du district à assister au forum, Hall a eu deux minutes pour rechercher le soutien des électeurs.

Hall a déclaré qu’il n’était pas satisfait du vote du 21 juillet du conseil du comté de DeKalb pour aller de l’avant avec la vente du centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb en difficulté financière pour 8 300 100 $ à Illuminate HC, une société de soins de santé privée spécialisée dans l’exploitation d’installations de soins infirmiers qualifiés.

“Je n’aime aucun type de privatisation”, a déclaré Hall. “Chaque fois que j’ai vu la privatisation avoir lieu, comme dans les prisons, j’ai toujours – la prison a dégringolé et finit par coûter plus d’argent aux contribuables pour les réorganiser.”

Arrondissement 4

Les candidats au conseil du comté de DeKalb pour le district 4 comprenaient la républicaine Elizabeth Lundeen et la démocrate Stewart Ogilvie.

Jan Dorner, membre de la League of Women Voters of Elmhurst, a animé les forums. Elle a déclaré que Laurie Emmer, candidate républicaine du district 4 et titulaire, n’a pas pu assister à la session et que le candidat Brett Johansen n’a pas répondu à l’invitation.

Lundeen, mère de trois filles, a utilisé ses remarques liminaires pour se présenter au public. Nouvelle venue dans la fonction publique, Lundeen a déclaré qu’elle avait assisté aux réunions du conseil scolaire en 2020 et 2021 pour en savoir plus sur le gouvernement.

“Je suis vraiment ravi de me mouiller les pieds dans cette arène politique”, a déclaré Lundeen. “Ce sera ma première tentative et j’ai hâte d’avoir l’opportunité de représenter les électeurs du district 4.”

On a demandé aux deux candidats du district 4 s’ils soutenaient ou s’opposaient aux efforts d’atténuation du changement climatique dans le comté de DeKalb.

Ogilvie a déclaré qu’il soutenait l’énergie verte, comme les fermes solaires, même si elles enlèvent des terres à l’agriculture. Ogilvie a déclaré que le comté avait beaucoup de terres et que les fermes solaires n’enlèveraient rien aux terres cultivables.

“Il y a, nous prenons des terres, ou les agriculteurs utiliseraient la terre pour installer leurs panneaux solaires et cela régénérerait la terre en dessous”, a déclaré Ogilvie. “L’échange des cultures d’avant en arrière aide quand il s’agit de rajeunir les terres agricoles, mais la décomposition naturelle est plus importante sous les panneaux solaires.”

Lundeen a déclaré qu’elle tiendrait des conversations avec les résidents du district 4 pour savoir ce qu’ils veulent voir dans le comté de DeKalb. Elle a également déclaré qu’elle ne ferait pas intervenir le conseil d’administration sans solliciter des faits.

“Donc, je vais toujours m’en tenir aux faits”, a déclaré Lundeen. “Je vais toujours m’en tenir aux conversations avec mes électeurs et voir ce qu’ils veulent qu’il se passe dans le comté de DeKalb.”

Lundeen et Ogilvie ont posé des questions sur le climat politique polarisé et sur les expériences ou les problèmes qui les ont poussés à se présenter aux élections.

Ogilvie, qui a grandi dans le comté de DeKalb, a déclaré qu’on lui avait demandé de participer en tant que candidat au conseil du comté.

“Et j’ai pensé, eh bien, ce serait probablement la meilleure façon à laquelle je pourrais penser pour redonner”, a déclaré Ogilvie.

Lundeen a déclaré qu’elle avait eu beaucoup d’opinions au cours des deux dernières années, mais elle aussi a également été invitée à entrer dans la fonction publique.

“Ce que vous voyez est ce que vous obtenez avec Liz Lundeen”, a-t-elle déclaré. “Je suis très transparent mais j’ai juste beaucoup d’énergie.”

Arrondissement 3

Les trois candidats au conseil du comté de Dekalb pour le district 3 étaient présents pour le forum de mardi – Repbulican et titulaire Tim Bagby, qui occupe le poste de conseil du comté depuis 2016; le républicain Keegan Reynolds et la démocrate Amber Quitno.

Bagby a déclaré qu’en faisant du porte-à-porte pour sa campagne, les électeurs lui ont dit que les impôts et la forte inflation leur nuisaient. Il a également rappelé ses efforts pour obtenir une limite de vitesse plus lente sur Plank Road.

“Et l’une des choses que je pense qu’il est important de noter est que le conseil du comté au cours des deux dernières années a réussi à maintenir la ligne sur les impôts”, a déclaré Bagby. « De plus, je pense que la sécurité publique est dans l’esprit des gens. Je pense que nous devons soutenir nos forces de l’ordre et les respecter également. »

Quitno, une résidente de longue date du comté, a déclaré qu’elle se présentait parce qu’elle se sentait « une dirigeante qualifiée », qui peut s’appuyer sur sa maîtrise en affaires réglementaires.

« Je suis un activiste local très connu qui lutte pour l’eau salubre et propre à Sycamore », a déclaré Quitno. Quitno a fait référence aux préoccupations persistantes soulevées par les résidents de Sycamore pendant des années concernant la qualité de l’eau dans leurs maisons.

Bagby et Quitno ont tous deux parlé de la loi SAFE-T – un projet de loi controversé sur la criminalité qui promulguera un système de cautionnement sans espèces le 1er janvier – lorsqu’on leur a demandé quels défis le comté de DeKalb devra relever dans un proche avenir. Le shérif du comté de DeKalb, Andy Sullivan, et le procureur de l’État du comté de DeKalb, Rick Amato, tous deux républicains, ont déposé la semaine dernière une action en justice pour suspendre certaines parties de la législation, affirmant que le projet de loi mettrait les communautés en danger.

«Je pense qu’il n’y a pas seulement des problèmes de sécurité avec cela, mais il y a aussi des implications budgétaires avec des heures supplémentaires qui peuvent survenir en essayant de mettre cela en œuvre. Et donc cela va entraîner des pressions budgétaires à mesure que nous avançons », a déclaré Bagby.

On a demandé aux trois candidats s’ils soutenaient les efforts et les industries d’atténuation du changement climatique, comme l’énergie solaire.

Reynolds a déclaré qu’il croyait au changement climatique, cependant, il ne soutient pas les efforts d’atténuation qui empêchent les terres agricoles du comté d’être utilisées à des fins agricoles. Reynolds a cité ce qu’il a appelé le sol fertile du comté de DeKalb qui, selon lui, devrait être utilisé pour produire de la nourriture.

“En ce qui concerne le solaire et l’éolien dans le comté de DeKalb, je ne peux pas être un partisan de ces technologies, car je regarde les choses au niveau régional”, a déclaré Reynolds. “Et je pense que chaque région de notre pays, en fonction du climat, de l’endroit où nous vivons et du type d’économies que nous avons, il devrait y avoir différents types de technologies renouvelables qui sont utilisées pour répondre à ces différents besoins.”

Quitno a déclaré qu’elle croyait au changement climatique et soutenait l’agriculture solaire.

“Nous devons rester au top de la technologie afin de pouvoir ajuster les ordonnances et, pour vraiment pousser l’énergie solaire et verte”, a déclaré Quitno.

Bagby a emprunté le langage de la prohibition en disant qu’il n’est “ni humide ni sec en matière d’énergie solaire”.

Lors de son allocution de clôture, Reynolds s’est insurgé contre l’annulation par la Cour suprême des États-Unis de la décision June Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, l’affaire du tribunal du Mississippi qui a contesté et stimulé l’annulation de Roe v. Wade, qui avait protégé l’avortement en vertu de la loi fédérale.

“C’est un dépassement du pouvoir judiciaire sur des millions d’Américains, et je crois que c’est aussi une attaque contre les États-Unis d’Amérique en raison de la polarisation qu’elle provoque parmi le peuple”, a déclaré Reynolds. Il a également déclaré qu’il pensait que ceux qui utilisent une rhétorique menaçante contre les élus devraient être qualifiés d’ennemis du pays.

Cette histoire a été éditée à 21 h 15 le 22 octobre 2022 pour corriger une faute de frappe dans une citation de Keegan Reynolds, un candidat républicain du district 3 du conseil du comté de DeKalb. La citation exacte devrait se lire « Et je pense que chaque région de notre pays, en fonction du climat, de l’endroit où nous vivons et du type d’économies que nous avons, il devrait y avoir différents types de technologies renouvelables qui sont utilisées afin de répondre à ces différents besoins.