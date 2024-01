Maison de rendement / Splyce Design

© Ema Peter

Description textuelle fournie par les architectes. Située dans la partie ouest de Vancouver sur un site orienté est-ouest, la Yield House a été conçue pour accueillir plusieurs invités familiaux tout au long de l’année.

Un mur de béton, avec un escalier en porte-à-faux, est le premier d’une série de couches construites dans le paysage qui définissent la séquence piétonne depuis la route jusqu’à l’entrée principale.

Séparée par 17 pieds de hauteur, la maison est perchée au-dessus du trottoir en contrebas, éloignée de toute ligne de vue gênante de la rue et compromettant l’intimité. Une bande sombre continue de panneaux de ciment définit la silhouette de la façade, tandis que de grands panneaux de vitrage maintiennent une sensation de lumière et de lévitation de la maison. Les cadres de fenêtres dissimulés et les détails réducteurs permettent aux espaces intérieurs de se dissoudre dans le paysage adjacent et les vues au-delà.

Plan de l’étage principal

Au rez-de-chaussée, un axe nord-sud ponctué de fenêtres à chaque extrémité marque une subtile rotation du plan vers la vue panoramique et définit une limite informelle entre les espaces. Un plafond en bois articule davantage cette division et apporte chaleur et texture à l’équilibre de la palette blanche. De grandes portes coulissantes en verre s’ouvrent sur une terrasse au niveau du sol à l’arrière de la maison, agrandissant l’espace et intégrant l’intérieur avec l’extérieur. L’escalier principal est baigné dans une qualité de lumière continue mais en constante évolution provenant de la lucarne/accès au toit-terrasse au-dessus et de la grande fenêtre à l’ouest, encadrant la vue sur les cèdres et les sapins au loin.

Plan de l’étage supérieur

L’intérieur est délibérément discret dans sa matérialité et sa disposition formelle. Les principaux espaces sociaux sont regroupés en un seul – cuisine, salle à manger et salon, tandis que d’autres espaces de soutien sont discrets, mais connectés – une cuisine de préparation est accessible par une porte déguisée en menuiserie de cuisine, tandis que le vestiaire est commodément niché derrière le cuisine principale. D’autres espaces informels sont destinés à la retraite et à la solitude, mais pas à une rupture totale avec l’ensemble. Un bureau à domicile se cache derrière le mur du salon principal et une bibliothèque avec un coin salon occupe le palier de l’escalier de l’étage supérieur.