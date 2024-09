Maison de la Providence / DOMA | ArchDaily

© Ariadna Polo

+ 23





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

256 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Passion 4 Bois , Teck



Architecte principal :



Adriana David Ortiz Monastère



© Ariadna Polo

Description textuelle fournie par les architectes. Comment l’architecture devient-elle une maison ? Comment une maison devient-elle une maison ? Providencia est comme un refuge contre les parties écrasantes de la ville, mais elle reste connectée à ses merveilles urbaines. C’est un volume protégé, une maison qui vous accueille et vous fait sentir en sécurité et réconforté, tout en se connectant simultanément avec la nature environnante. Elle offre de petits refuges pour la contemplation, qu’ils soient tournés vers l’intérieur ou vers l’extérieur. À chaque point du parcours, il y a une rencontre unique ; les fenêtres encadrent des vues sur l’environnement naturel et les ouvertures se connectent avec le même paysage.

© Ariadna Polo

© Ariadna Polo

Parfois, le paysage entre dans le refuge et la frontière entre l’intérieur et l’extérieur s’estompe. Ces espaces agissent comme des transitions entre chaque zone fonctionnelle de la maison. Ces transitions sont des coussins de nature, de lumière, d’eau et de matériaux qui vieillissent avec le temps, devenant chaque jour plus beaux. Ce sont des matériaux locaux, comme les tuiles, le bois, l’argile et les pierres du Mexique, qui nous rappellent la terre que nous habitons, à la fois dans son territoire naturel et dans son artisanat métis.

© Ariadna Polo

En entrant dans la maison, surtout après avoir fermé la porte piétonne depuis la rue, la sensation change complètement. On entre dans un espace de silence et de tranquillité. Ce premier coussin est l’accueil au refuge, un espace rempli de lumière, d’ombres du jacaranda et de verdure des grandes jardinières. L’entrée conserve une fenêtre qui relie les deux extérieurs, permettant une vue directe sur le jardin arrière.

© Ariadna Polo

À l’intérieur, on trouve l’espace le plus public de la maison, d’abord une salle familiale, ni trop grande ni trop petite, puis une salle à manger qui communique directement avec la cuisine ouverte. On a l’impression que la salle à manger fait partie de l’extérieur, brouillant la frontière entre l’intérieur et l’extérieur. Cette extension du paysage crée un sentiment de détente, nous permettant de contempler la végétation et les créatures qui s’approchent sans crainte.

© Ariadna Polo

Au même étage, on trouve la cuisine, le cœur de la maison. C’est un lieu d’action, de rassemblement, d’interaction et de catharsis. C’est un espace ouvert, connecté au reste, visible sous presque tous les angles, à l’intérieur comme à l’extérieur. Depuis le jardin, on communique avec la cuisine et depuis la balustrade du deuxième étage, on accède à une perspective différente.

© Ariadna Polo

© Ariadna Polo

Plan – Rez-de-chaussée

En montant au deuxième niveau, la vue se dégage progressivement vers la cuisine, le centre de la maison, bien qu’un mur perméable ne permette de voir que des fragments de la scène. Pourtant, la connexion demeure, assurant que la maison semble unie, comme une équipe. Permettre la visibilité entre ces deux espaces crée une maison plus démocratique, comme si tous les personnages de cette histoire participaient de manière égale à la construction de la vie ensemble.