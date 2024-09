Maison de la Fortune / Dean Dyson Architects

© Tatjana Plitt

Année:

2023



2023



Photographies



Architecte principal :



Doyen Dyson



















© Tatjana Plitt

Description textuelle fournie par les architectes. Rendant hommage au passé industriel de Collingwood, House of Fortune de Dean Dyson Architects restaure le patrimoine tout en favorisant l’innovation et le lien social. En entrant dans le studio de Dean Dyson, les clients ont décrit des souvenirs nostalgiques du passé industriel de Collingwood et ont partagé des souvenirs d’enfance d’engagement de bon voisinage et de liens sociaux. Ces histoires ont inspiré Dyson, en tant qu’architecte principal, à intégrer des souvenirs précieux dans l’âme même de la maison. Au-delà de la fonctionnalité, la conception a incorporé des « sentiments nostalgiques » à travers les choix de disposition et de matériaux. Le mémoire adressé à Dean Dyson Architects était centré sur les valeurs de lien familial et d’adaptation.

© Tatjana Plitt

© Tatjana Plitt

Ainsi, dès le départ, l’équipe a envisagé une conception à plusieurs niveaux, un « récipient pour la vie de famille moderne » qui honorait les fils sociaux, culturels et personnels tissés dans l’histoire du client. Dean Dyson Architects était le candidat idéal pour une telle tâche, spécialisé dans l’architecture patrimoniale et la rénovation pendant huit ans, travaillant principalement dans la banlieue de Melbourne. La propriété rénovée comprend désormais trois chambres, deux salles de bains, un salon d’entrée convertible en une quatrième chambre/chambre d’amis, une cuisine ouverte, une salle à manger et un salon, un bar de divertissement, un vestiaire caché et une buanderie, une cour centrale et des divertissements avec accès à la rue. zone.

© Tatjana Plitt

Plan

Dyson et son équipe ont commencé par découvrir les histoires gravées dans la maison, forgeant ainsi un lien émotionnel qui a guidé leur conception. Ils ont choisi de célébrer l’identité de la terrasse victorienne, comme en témoigne la fidélité sans faille de la façade à la préservation historique ; il donne activement la priorité à la restauration et embrasse la révélation du caractère plutôt que le remplacement. Le garage adjacent est transformé en un sanctuaire de divertissement en plein air évoqué par un écran en acier perforé, un autre clin d’œil à l’héritage manufacturier de Collingwood, qui facilite l’engagement de la rue et de la communauté locale, rappelant les bonjours de passage autrefois appréciés depuis le porche.

© Tatjana Plitt

Section

© Tatjana Plitt

En conséquence, plusieurs couches se croisent : la sociale, la culturelle et la personnelle. Dès l’entrée, les visiteurs sont accueillis par un salon – une nouvelle réimagination de l’entrée conventionnelle. En continuant à travers les arches du couloir patrimonial émerge un havre de lumière ouvert englobant le salon, la cuisine et la salle à manger donnant sur l’atrium central et la cour. Toujours flexibles et adaptables, ces portes-fenêtres s’ouvrent et, comme des poumons aspirant de l’air frais, ce contrôle transparent de l’intérieur et de l’extérieur redonne vie à des espaces auparavant sombres et confinés. L’ouverture et la tranquillité prospèrent.

© Tatjana Plitt

© Tatjana Plitt

Le design revient aux racines sociales de la longévité. Il présente des espaces conçus pour s’adapter parfaitement aux besoins en constante évolution de la vie familiale, garantissant ainsi sa pertinence pour les années à venir. La superposition intentionnelle d’espaces privés et communs répond aux besoins de la famille en créant des espaces de convivialité et de retraite personnels. Ce projet est plus qu’une rénovation durable ; c’est un pont innovant entre le passé et le présent.

© Tatjana Plitt

Dyson explique plus loin : « House of Fortune a été construit pendant l’ère COVID, oubliée depuis longtemps, et le projet a fourni le travail et les revenus nécessaires aux familles, aux studios de création et aux entrepreneurs. » La conception témoigne d’un parcours collaboratif partagé par un groupe tenace de professionnels pour produire un résultat émotionnel et transformateur de vie auquel toutes les parties se sentaient liées. House of Fortune transforme de manière innovante un trésor patrimonial et libère le potentiel d’une famille pour renouer avec elle-même, entre elle et avec son environnement historique.