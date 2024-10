Maison de la Culture de la Province de Namur / Philippe Samyn et Associés

© François BRIX, Schmitt-GlobalView

Le bâtiment – Ce centre culturel est situé au centre de Namur, sur la rive nord de la Sambre, face au centre historique de la ville dite « Le Grognon ». Conçu par Victor Bourgeois et construit au début des années 1960, le bâtiment nécessitait une rénovation et une extension pour répondre aux besoins actuels des populations locales et pour accueillir le réaménagement de la rue des Bouchers et des berges de la Sambre. Le bâtiment se composait autrefois d’un théâtre de 400 places situé à une extrémité d’un espace rectangulaire en forme de boîte sur quatre niveaux avec un mur-rideau orienté au sud (avec vue sur la rivière Sambre) construit contre un espace rectangulaire incurvé en forme de boîte sur cinq niveaux. niveaux, dit « croissant », qui comporte un mur-rideau orienté à l’est et un mur d’extrémité orienté au sud et dépourvu d’ouvertures.

Plan – 6ème étage

Le projet préservera la construction existante (à l’exception des petits bâtiments annexés aux coulisses et à l’angle nord-ouest du site). Une mezzanine intermédiaire a été ajoutée dans le foyer du théâtre principal de 450 places, ainsi qu’un niveau supplémentaire au-dessus du « croissant » (niveau 4), avec des extensions pour accueillir la fonctionnalité requise. Ces ajouts comprendront, à l’est du bâtiment devant le « croissant », le « cylindre de proue » constituant le porche de réception, ainsi que des agrandissements importants au nord-est du bâtiment.

Ventilation naturelle et acoustique – Bien que le recours à la ventilation et à l’éclairage naturels soit parfaitement possible dans un environnement urbain favorable, les conditions environnementales au sein des villes (odeurs, bruit, poussière, saletés sur les sols et les murs, surchauffe, ombrage) se sont progressivement et très visiblement détériorées. Les bâtiments sont de plus en plus construits pour les protéger de cet environnement hostile, devenant des « boîtes » étanches à ces agressions physiques et, par conséquent, fermées à leur environnement. Le centre de Namur, bien aéré de par sa topographie et ses rivières, a la chance de ne pas souffrir de ces inconvénients. Il est ainsi possible de revenir à des pratiques plus sensées et d’ouvrir le bâtiment sur son environnement. Protégées des sources de bruit, les lucarnes principales du théâtre de 450 places, nécessaires à la fois au désenfumage et à la lumière naturelle, peuvent également être utilisées pour la ventilation naturelle, ainsi que pour l’ouverture des fenêtres.

Section

Éclairage naturel – Des persiennes installées verticalement à l’est et des stores horizontaux dans d’autres orientations sont utilisées pour ajuster le degré d’éclairage naturel à travers les façades et pour fournir de l’ombrage. Des puits de lumière assureront un éclairage naturel des scènes des trois théâtres.

Niveaux de performances – Parmi les considérations clés de cette étude figurent : le respect du patrimoine culturel, l’intégration des œuvres d’art existantes, la sécurité incendie, l’accès sans problème aux personnes handicapées (certification Access-i) et le respect de l’environnement (certification BREEAM en cours).