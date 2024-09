Maison de la Comté / AtelierM | ArchDaily

© AtelierM

Description textuelle fournie par les architectes. Tout comme le corps humain, la façon dont nous nous positionnons par rapport à notre environnement est définie par notre orientation. Ce n’est pas la même chose d’être devant quelque chose que de regarder quelque chose sous un angle de rotation. En fin de compte, c’est la géométrie qui définit l’orientation.

Vu sous cet angle, il devient évident que la géométrie guide l’articulation des espaces. C’est le point de départ du projet Shire, dont les propriétaires, après avoir vécu longtemps en ville, dans très peu de mètres carrés, sont à la recherche de quelque chose de nouveau : générer des liens avec l’extérieur et créer des situations et des paysages différents, le tout en relation avec la nature.

Ce concept dérive d’un processus en deux étapes. La première consistait à diviser une barre linéaire, qui accueillait le programme. Ensuite, nous avons commencé à fléchir cette barre jusqu’à joindre les deux extrémités, formant ainsi un cercle complet, sans sommets, sans limites. Avec la paramétrisation de la géométrie, nous avons commencé à découvrir l’articulation entre les espaces et le reste du terrain, créant ainsi différentes situations.

Le mélange de géométrie et de nature permet de créer une nouvelle dimension d’un parcours ascendant comme extension de la même géométrie. Ainsi, on construit un nouvel espace à habiter, à un autre niveau et avec des vues panoramiques. En même temps, le client souhaite quitter la ville pour créer un nouveau style de vie. Au lieu d’acheter et de jeter des biens, l’idée est de produire, de consommer selon les besoins, puis de recycler. Il n’y aurait plus de déchets puisque le système serait autosuffisant. Il génère de l’électricité, du chauffage, de l’eau et, surtout, de la nourriture.

Lorsque l’architecture commence à se fondre dans son environnement, elle en tire de nombreux bénéfices. Au-delà des avantages écologiques et fonctionnels évidents, qui se suffisent à eux-mêmes, le « rôle principal » revient désormais à la nature plutôt qu’au bâtiment lui-même. Un autre grand avantage est que, au lieu des constructions traditionnelles, qui ne font que se détériorer avec le temps, la Comté fusionne progressivement avec la nature.