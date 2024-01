Maison de Claude Monet : comment planifier une excursion d’une journée à Giverny au départ de Paris

J’aimerais vous présenter le charmant village français de Giverny, situé à seulement une heure des rues animées de Paris. Faire d’une excursion d’une journée à Giverny au départ de Paris l’activité parfaite à ajouter à votre itinéraire !

Si vous avez envie d’un répit loin de l’énergie infinie de la ville, laissez-moi vous assurer que Giverny est votre réponse, enveloppée de couleurs vibrantes et d’ambiances sereines.

Il vous suffit de prendre un court trajet en train depuis la gare de Paris St-Lazare et, en 1 heure environ, vous troquerez les gratte-ciel urbains contre de vastes jardins et des paysages de contes de fées. S’y rendre est si simple que vous vous demanderez pourquoi vous ne vous êtes jamais échappé dans ce paradis pastoral auparavant !

Giverny est synonyme du légendaire peintre impressionniste Claude Monet, et entrer dans cette ville pittoresque, c’est comme entrer dans l’un de ses chefs-d’œuvre. Sa maison et ses jardins emblématiques, où il a peint la célèbre série des Nymphéas, sont les joyaux de Giverny.

L’explosion de couleurs dans la maison de Monet vous enchantera à chaque instant. Des fleurs délicates du Clos Normand au jardin d’eau de rêve avec son pont japonais drapé de vert, c’est un spectacle enivrant qui capture parfaitement l’essence de l’impressionnisme.

Mais ce n’est pas tout. Giverny est bien plus que l’héritage de Monet. La ville est parsemée de charmantes galeries d’art, de restaurants chaleureux et des remarquables « Musée des Impressionnismes de Giverny »qui offre un aperçu plus approfondi du mouvement artistique qui a changé le monde.

Voici un aperçu des meilleurs conseils pour une excursion d’une journée à Giverny au départ de Paris :

Comment se rendre à Giverny depuis Paris

Commencez à planifier votre excursion d’une journée à Giverny au départ de Paris en déterminant votre moyen de transport préféré.

En train

Depuis Paris, vous pouvez vous rendre à Giverny en train.

Tu devrais te diriger vers Gare St Lazare et prendre un train pour Vernon. Le trajet en train dure environ 1 heure. Vernon est une petite ville avec une petite gare.

Alors, de Vernon, tu devrais recevoir autobus 10, qui se dirige vers Giverny. Descendez à La Musardière (5 arrêts, 13 mns) et suivez ensuite les personnes qui se dirigent également vers Giverny.

Vous pouvez consulter les horaires du train jusqu’à Vernon, puis du bus de Vernon à Giverny. ici.

En voiture

En voiture, dirigez-vous vers le village de Giverny. Vous devez mettre votre GPS, Maps, Waze, Maison de Claude Monet Giverny.

Il existe une autre maison de Claude Monet à proximité dans le village de Vétheuil, mais celle-ci n’est pas ouverte au public. C’est ici qu’il vécut avec sa première femme avant de pouvoir louer la maison de Giverny. C’est beaucoup plus petit.

En quittant l’autoroute A13, la route après Vernon devient assez étroite et comporte des virages étroits et délicats. Ralentissez et soyez attentif. Il s’agit en fait de la même route que Monet et ses amis empruntaient lorsqu’ils venaient de Paris à Giverny en voiture.

Oui, Claude Monet et ses enfants, Michel et Jean, adoraient les voitures. Il possédait même un garage dans la ville de Vernon où il faisait réparer ses voitures. À l’époque, il s’agissait de véhicules sur mesure très coûteux. Un de ses amis, Stéphane Mallarmé, disait même que « S’il n’avait pas eu de talent pour la peinture et le jardinage, il aurait pu devenir mécanicien automobile.“

Il y a un parking près de la maison où vous devriez trouver une place à tout moment de l’année. Les toilettes sont juste à côté du parking. Il y a aussi des toilettes dans la maison, juste avant la boutique de cadeaux.

Maison de Claude Monet

Claude Monet vécut à Giverny de 1897 jusqu’à sa mort en 1927. Claude modernisa la maison et agrandit les jardins, créant un étang où il planta des nénuphars et des plantes exotiques pour lui donner l’inspiration dont il avait tant besoin. Au même moment, l’Europe et nombre de ses amis étaient emportés par la terrible Première Guerre mondiale.

Après sa mort, les jardins n’ont plus pu être entretenus et, au milieu des années 1970, Gerard von der Kemp et d’autres institutions philanthropiques américaines ont financé la restauration de la maison et des jardins pour leur redonner leur gloire d’antan.

Elle a été ouverte au public en 1982 et la première année, plus d’un million de visiteurs ont visité la maison et les jardins.

Horaires d’ouverture : La Maison et les Jardins de GIVERNY est ouvert du 1er avril au 1er novembre de 9h30 à 17h30.

Achetez vos billets bien à l’avance !

Giverny a tendance à être très fréquentée toute l’année, alors acheter votre billets coupe-file c’est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner.

Le plus tôt sera le mieux, de cette façon, vous serez sûr d’avoir votre timing et également d’éviter les files d’attente.

Essayez ensuite d’arriver le plus tôt possible, car les jardins sont encore plus beaux le matin avant que quiconque n’arrive. J’ai eu un jour comme client un célèbre photographe américain qui avait réussi à entrer dans le jardin à 17h30, alors qu’il fermait, et il avait l’endroit rien que pour lui. C’était une très grande star.

Avec vos billets coupe-file, vous entrerez par l’entrée des groupes, Sente Leroy, et non par l’entrée principale. En arrivant, tournez à droite juste avant de voir des gens faire la queue. Vous verrez un panneau avec SENTE LEROY. Il s’agit d’une très petite ruelle, alors présentez vos billets à la porte en entrant dans les jardins.

Il faut commencer votre visite par les jardins face à la maison, le Clos Normand. Les jardins que vous voyez là, face à la maison à votre gauche, représentent toutes les couleurs que la nature offre à un peintre.

À votre droite, plus près du poulailler et des lapins, se trouvent les jardins fruitiers et potagers. En tant que personne avisée et responsable d’une grande famille, Monet était très fier de cultiver ses propres fruits et légumes.

Après avoir visité la maison, dirigez-vous vers la partie où se trouve un étang avec les célèbres nénuphars. Il existe de nombreux endroits merveilleux autour de l’étang pour prendre de superbes photos.

Vous voudrez peut-être déjeuner après avoir visité la maison et les jardins.

Où manger à Giverny

En sortant de la maison, le meilleur endroit pour un bon déjeuner et un verre de vin est :

Les Nymphéas

À Les Nymphéas, vous trouverez une grande salle à manger où les groupes et les visiteurs individuels pourront déguster de bons plats français faits maison. Il y a aussi une fantastique sélection de pâtisseries et un délicieux café.

Il existe de nombreux autres endroits pour manger à l’extérieur de la maison de Claude Monet, mais celui-ci est de loin le meilleur, juste en face de la maison de Claude Monet.

Pour les groupes jusqu’à 45 personnes, vous devrez réserver en ligne par email.

Désormais, si vous souhaitez vivre une expérience encore meilleure, rendez-vous au restaurant Baudy. En quittant la maison sur votre droite, passez le parking et marchez environ 300 mètres. Vous trouverez à votre droite le restaurant BAUDY.

Le Baudy

Le Baudy est l’endroit où Claude Monet et ses amis séjournaient et prenaient leurs repas quand il était jeune et fauché. Le Baudy est un endroit assez connu à Giverny. Aucune réservation n’est possible. Le Baudy n’accepte pas de groupes.

À l’époque, il y avait un petit train qui s’arrêtait à 200 mètres de la maison où il vivrait plus tard. Ils prenaient ce petit train pour trouver l’inspiration dans le Vexin Normand, la partie normande la plus proche de Paris.

Le restaurant Baudy sert une cuisine française authentique, comme au début du XXe siècle, lorsque Monet, Manet et Renoir passaient des heures à discuter des couleurs de leur art. Le design du lieu, du bar, et même du petit studio dans la cour n’a pas changé depuis.

Tous les tableaux qui vous entourent sont bien entendu aujourd’hui des copies. Pourtant, jusque dans les années 1950, il en existait des authentiques. À l’époque, et jusqu’en 1900, lorsque certains riches Américains ont enfin compris les impressionnistes, personne en Europe n’avait encore acheté Monet. Mme Baudy permettait aux peintres de payer l’addition avec un tableau. Claude Monet devait une belle facture à Mme Baudy. Mme Baudy a indemnisé, vendu les tableaux et a bien réglé la note après la Première Guerre mondiale.

Monet a continué à fréquenter le Baudy alors que certains de ses amis ne se comportaient pas assez bien devant les enfants et petits-enfants. Maintenant que Monet possède la maison dont il a toujours rêvé, il souhaite garder une certaine attitude. Claude Degas, par exemple, sanglotait rarement, et il avait rarement la même petite amie… Monet le retrouvait plutôt au Baudy.

Je recommande vivement l’Omelette façon Monet aux magrets de canard confits.

Les tables à l’intérieur sont vraiment belles. Le rond à l’extrémité droite de la pièce est celui que Monet préférait.

La tombe de Monet

S’il vous reste encore du temps, continuez à marcher à droite en sortant du restaurant, et vous verrez au-dessus le remplissage de la petite église de Giverny.

Là, à droite de l’église, vous trouverez quelques tombes entièrement recouvertes de fleurs et de lierre. Il s’agit des tombes de Mme Alice Hoschede Monet, la seconde épouse de l’artiste, l’une des celles de Claude Monet, et de sa belle-fille, Blanche.

A côté de Claude Monet est enterré M. Van der Kemp, conservateur du Louvre puis de Versailles, qui dans les années 1970 a su trouver des mécènes pour restaurer la maison de Monet puis l’ouvrir au public. Il est décédé en 2001.

Visite d’une journée : jardins et maison de Claude Monet à Giverny + Rouen

Au cours de cette incroyable excursion d’une journée, je (Igor) vous emmènerai explorer Giverny, y compris la maison et les jardins de Claude Monet, ainsi que la belle ville de Rouen.

La Normandie bénéficie de conditions climatiques idéales, permettant à presque tout de pousser dans ses magnifiques jardins.

Ayant partagé son temps entre Paris et la Normandie, je comprends profondément la passion de Monet pour le jardinage et le mouvement impressionniste. Pendant que ma femme s’occupe de l’aspect plantation, j’aime l’aider à entretenir le jardin et à sélectionner les fleurs et les arbres parfaits.

La lumière toujours changeante en Normandie à différents moments de la journée et selon les saisons capture parfaitement la vision artistique de Monet.

Lors de notre visite à Giverny, j’aimerais partager tous les secrets du jardin de Monet et sa vie passionnante ! Je n’en ai partagé que quelques-uns ci-dessus.

A Rouen, une autre de mes passions…