Maison dans les Arbres / Studio Bewell

© Rungkit Charoenwat

Zone: 253 m²

253 m²



Année: 2023



2023



Photographies



Architecte principal :



Nattarapong Pitaktanin



Description textuelle fournie par les architectes. Le nom « Tree’s House » vient non seulement de la passion du propriétaire de la maison pour la plantation ou du besoin d’un espace vert dans la maison, mais fait également référence aux « arbres » en tant qu’utilisateurs principaux initiaux avec leurs rôles depuis le processus de conception jusqu’à la construction. Sur le terrain de 99 mètres carrés, les espaces ont été attribués pour combiner les espaces résidentiels et végétaux, ce qui a directement créé le bâtiment à partir de ses fonctions. De plus, il y a plus de 7 cours de la zone de plantation dans la maison qui sont en harmonie avec le mode de vie du propriétaire, tant en termes de préférences que d’avantages mutuels entre les arbres et les résidents.

Section

Certains arbres ont été plantés pendant la phase de construction. La plupart sont de grands arbres principaux, car le premier groupe de résidents a grandi avec le processus de construction jusqu’à son achèvement. Ces arbres se sont adaptés et ont préparé leurs ombres tout autour de la maison dans un spectre complet, créant des traînées de lumière et des ombres à travers leurs branches, brindilles et feuilles jusqu’aux espaces intérieurs dans différentes directions de lumière du soleil tout au long de la journée. Cette maison a été conçue en fonction du style de vie du propriétaire. Les zones d’utilisation gauche et droite étaient séparées en zones publiques et privées, avec une ligne de mur en briques gris foncé et la cour au milieu de la maison qui séparait les deux côtés.

Plan

Néanmoins, ils sont toujours reliés par le couloir autour de la cour, non seulement comme passage central de la maison, mais il adhère également à d’autres espaces, avec la cour arborée comme centre et le paysage remarquable qui peut être admiré partout dans le maison.

Les courts ont été disposés aux endroits reliant les espaces d’utilisation. Cela crée des espaces verts privés pour les 3 chambres et la cuisine, qui ont un aspect lumineux et aéré et peuvent être exposées au soleil toute la journée. Simultanément, les briques gris foncé contribuent à réduire la réflexion incidente sur certaines parties du mur pendant la journée. Le tissu trapézoïdal à motif bois exposé sur le puits de lumière supérieur contribue à mettre en valeur la zone publique en harmonie avec la zone de vie, conçue comme un trou creux. Il ne s’agit pas seulement de séparer les espaces d’utilisation, mais aussi d’admirer le paysage des cours d’arbres sous un angle différent des autres coins de la maison.

Section

La formation de cette maison adhère non seulement au mode de vie des résidents, mais tente également de créer un environnement respectueux de l’environnement, avec des avantages mutuels entre les humains et les arbres intérieurs et extérieurs. Il est indéniable que cette maison pourrait être sans vie sans des arbres soigneusement sélectionnés et pris avec le plus grand soin, comme s’il s’agissait d’un membre clé de la famille. C’est un facteur non négligeable qui complète la perfection architecturale de cette cabane dans les arbres.