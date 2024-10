Maison dans les arbres / Ayako Arquitetura

© Federico Cairoli

+ 34





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

116 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2022

© Federico Cairoli

Description textuelle fournie par les architectes. La Maison dans les Arbres est située à Teresópolis, à 100 km de Rio de Janeiro. La parcelle étroite présente un dénivelé de 10 mètres, avec un accès depuis le point le plus élevé. À droite de l’entrée se trouve une réserve naturelle avec des arbres pouvant atteindre 30 mètres de hauteur. En face, la vue s’étend sur la chaîne de montagnes de la région.

© Federico Cairoli

© Federico Cairoli

Pour garder le sol libre, permettant la lumière du soleil et minimisant la construction d’escaliers, les mouvements de terre et le contact avec l’humidité, la maison a été située à 1 mètre au-dessous du niveau d’accès, dans un long volume élevé à 7 mètres du sol, semblable à une jetée.

© Federico Cairoli

Plan du site

© Federico Cairoli

© Federico Cairoli

En coupe transversale, la maison est divisée en trois espaces : le sol, libre et perméable ; les dalles, qui sont des avions aériens avec vue sur la forêt et les montagnes ; et la maison elle-même, un volume au niveau de la cime des arbres. L’horizontalité du bâtiment contraste avec la verticalité de la végétation. Les longs et fins piliers en béton, mesurant 20 x 50 cm, sont contreventés par deux dalles intermédiaires, créant un espace de vie en bordure de forêt, libérant le sol pour que la vie continue sous la maison : plantes, animaux et eau. Ces avions surélevés n’ont pas d’infrastructure, d’enceinte ou d’usage défini.

Élévation

A l’intérieur de la maison, une galerie relie les espaces, disposés transversalement à celle-ci. Le volume d’accès fait 1,50 m de large et est marqué par le rythme de la charpente en bois, composée de 19 modules de 80 cm chacun. La façade vitrée s’ouvre comme un balcon, permettant des usages qui vont au-delà de la simple circulation.

© Federico Cairoli

Plan

© Federico Cairoli

© Federico Cairoli

Contrairement à la perméabilité visuelle de la galerie, le volume des espaces de vie est entouré d’un plan de briques pleines, orientant la vue vers la limite opposée. Les chambres, la cuisine, le salon et les salles de bains sont au niveau du feuillage des arbres, avec de grandes fenêtres encadrant la verdure. De là, il est possible d’observer le rythme de nombreux oiseaux, pics et écureuils.

© Federico Cairoli

© Federico Cairoli

© Federico Cairoli

La toiture relie transversalement les volumes, divisés en deux pentes avec un dénivelé de 30 cm entre la zone de circulation et les espaces intérieurs, laissant entrer la lumière. La largeur des pièces suit la même modulation que la galerie. De l’intérieur, il est possible de voir comment les limites de la maison se dissolvent à travers le reflet du vert et du ciel sur les avant-toits en acier galvanisé.