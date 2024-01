Maison dans la cour / 3dor Concepts

© Studio Iksha

+ 19

© Studio Iksha

Description textuelle fournie par les architectes. Ouverture dans les contraintes : Maison dans la cour arrière. “Maison dans la cour” – Le nom vient de sa disposition avec la propriété du client à côté du site. Le client nous a contacté avec l’exigence d’une maison de 4 chambres et d’équipements propices sur un site en forme de coin effilé vers un côté. Le principal défi était de concevoir les espaces de manière à ce qu’ils ne se sentent pas limités par l’espace tout en garantissant l’intimité des deux familles dans la résidence et dans la ferme.

© Studio Iksha

Coupe et élévation

© Studio Iksha

© Studio Iksha

C’était intimidant et pourtant résolument intéressant de concevoir sur un site soumis à des contraintes aussi strictes de par sa forme. Le site a une forme en forme de coin, se rétrécissant vers un côté. Bien qu’elle se trouve sur un terrain étroit, The House in the Backyard défie les contraintes spatiales grâce à la planification méticuleuse qui a été élaborée lors de la conception. C’était une partie essentielle du processus de planification de reproduire la forme du site sur celle du bâtiment lui-même. Étant limité à la forme unique du site, nous avons veillé à ce que chaque centimètre carré du site soit un choix délibéré.

© Studio Iksha

© Studio Iksha

La décision la plus importante et la plus importante dans l’approche de conception a été d’étendre toute l’atmosphère de l’intérieur vers l’extérieur. Nous avons parfaitement intégré les espaces intérieurs à l’extérieur en plaçant stratégiquement des ouvertures qui semblent vastes et connectées à l’extérieur. L’approche de conception consiste à maximiser chaque centimètre carré de la parcelle, tout en garantissant un mélange parfait d’espaces intérieurs et extérieurs. Les architectes ont soigneusement aménagé les zones fonctionnelles tout au long de la résidence, créant un flux harmonieux d’un espace à l’autre.

© Studio Iksha

Plan – Rez-de-chaussée

© Studio Iksha

Le feuillage dans le petit espace entre le salon et les chambres arrête tous vos sens lorsque vous traversez le passage. La quasi-totalité des espaces individuels de la résidence sont ouverts sur l’extérieur ; cela nous a permis de garantir des intérieurs apparemment spacieux en étendant l’espace au-delà de ses limites physiques. Les intérieurs restent minimalistes mais ont leur propre langage unique. Nous avons intentionnellement évité les embellissements inutiles et conservé une palette de couleurs neutres. Les nuances de blanc et de gris donnent le ton qui contraste bien avec les couleurs éclatantes, soulignant les points focaux. Cela a accentué tout le langage de conception des intérieurs. La conservation délibérée des éléments dans les espaces favorise un sentiment de tranquillité et de calme dans toute la maison.