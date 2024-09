Maison Corsal / MCH Arquitecto Interiorista + Echeri Bioconstructión

© César Belio

Description textuelle fournie par les architectes. Situé dans la ville magique de Tacámbaro (à proximité de la région des lacs de Pátzcuaro), ce projet naît de l’idée d’une famille locale de créer deux petites maisons de vacances dans une villa rustique existante. Maison Corsal rend hommage au patrimoine artisanal et constructif de la région, en intégrant des systèmes et des matériaux locaux, combinés à des objets et des meubles conçus sur mesure.

Pour accéder à la villa, les visiteurs doivent emprunter des ruelles étroites et une architecture vernaculaire. Implanté sur un terrain trapézoïdal, le projet se dévoile au public à travers un grand mur d’adobe recouvert d’un enduit en terre-paille. Ce mur massif permet de préserver l’intimité de l’utilisateur, tandis qu’au sommet de la façade, un treillis de briques permet un dialogue subtil entre le contexte urbain et la propriété.

L’entrée principale est composée d’une porte étroite et d’un couloir qui mène à une cour qui distribue le reste du programme. De cette façon, les nouveaux espaces d’accueil s’intègrent respectueusement dans les bâtiments et l’environnement existants. Le principe de conception repose sur le respect de la plupart des éléments naturels -tels que les arbres, les rochers et le climat-, qui ont été pris en compte dans le projet. Sur cette base, les deux maisons répondent à la topographie du site et à l’emplacement des arbres existants, en profitant du terrain en pente pour le niveler avec des plates-formes et des terrasses, évitant ainsi des excavations inutiles.

Les visiteurs sont invités à parcourir le complexe pour se promener et observer la végétation luxuriante existante, et pour découvrir le reste du programme. Aux côtés de ces espaces complémentaires, un pavillon en briques rouges se distingue par des voûtes artisanales et une rosace.

Les deux cabanes ont un plan triangulaire, avec une position inversée qui crée une géométrie organique et une sensation de mouvement sur les murs extérieurs. La maison de 260 mètres carrés comprend deux chambres, une cuisine, une salle de bain, une salle à manger et un salon pour chacune d’elles. Les espaces sociaux fonctionnent comme l’axe principal des maisons, tandis que des deux côtés des maisons, les espaces privés sont timidement ouverts sur l’extérieur.

La structure principale de la maison est composée de briques en adobe – fabriquées avec la terre locale issue des fouilles -, enduites d’un mélange d’argile, de chaux et de pigments naturels. Cette palette de couleurs terreuses et ocres est complétée par l’utilisation de bois et de sols en argile – qui intègrent un design unique fait de débris de tuiles.

L’un des éléments les plus marquants est la décoration intérieure, caractérisée par des couleurs neutres et des styles vernaculaires. Le projet repose sur l’intégration de meubles et d’objets conçus par l’un des architectes, créés par une initiative qui reconnaît et implique le travail des artisans et artistes locaux.

De cette façon, l’architecture et le design intérieur se complètent, où la matérialité et la surface réduite des espaces évoquent le silence et l’introspection ; contrastant avec les tons ocres et la gestion des hauteurs avec des toits en pente, qui donnent chaleur et amplitude visuelle aux intérieurs, créant des atmosphères différentes au fil du temps.