Maison contemporaine McLean., Virginie sur le marché pour près de 2,5 millions de dollars

La maison que celle-ci a remplacée, en 2022, était beaucoup plus petite en raison de l’étroitesse du terrain et de son emplacement au sommet d’une colline. Ces défis sont devenus l’inspiration de Kim pour la conception d’une résidence contemporaine maintenant sur le marché pour près de 2,5 millions de dollars.

La maison située au 6304 Old Dominion Dr. à McLean, en Virginie, ne ressemble en rien aux autres maisons de la rue, et pour cause. Il a été conçu, selon l’architecte Jihyon Kim, pour imiter le penthouse d’un immeuble d’habitation de grande hauteur.

Une caractéristique déterminante des penthouses est la vue, c’est pourquoi Kim a rempli la majeure partie du mur faisant face à l’avant avec des fenêtres Andersen du sol au plafond. De la peinture verte, jaune et rouge a été utilisée pour « pimenter l’extérieur » et lui donner un aspect « ludique », a-t-il déclaré.

Le toit plat est un autre élément hors du commun pour une résidence unifamiliale, mais Kim a déclaré qu’il avait un objectif précis : la danse de salon. Lui et le propriétaire partagent un penchant pour ce passe-temps et appartiennent au même cours de danse.

“Vous pouvez profiter de la vue et de la zone plate, et peut-être pourrez-vous y organiser des soirées dansantes”, a déclaré Kim.

L’entrée principale mène à un niveau principal à aire ouverte que Kim a conçu pour accueillir de grands rassemblements. La cuisine, à gauche en entrant, dispose de deux fours et d’un grand îlot avec sièges et évier. Les cadres de fenêtres et les portes vertes dans tout le niveau principal ajoutent de la couleur au design principalement en noir et blanc. Ce niveau comprend une salle d’eau et offre de l’espace pour une salle familiale avec foyer.