Maison Carvalho / FGMF | ArchQuotidien

Description textuelle fournie par les architectes. La Maison Carvalho est basée sur une enquête très objective sur l’organisation du programme d’une maison de week-end sur un grand terrain plat face à un lac. Compte tenu de cette condition particulière, la majorité des espaces sont composés de grands panneaux de verre, comme dans les maisons modernistes classiques, reliant les espaces intérieurs et extérieurs.

Le concept de conception est très synthétique : deux dalles de béton apparentes parallèles (une au sol et une en toiture) enserrent les environnements vitrés. De plus, certains volumes sont traités de manière plus opaque, compte tenu de leur programme interne, et sont soigneusement insérés entre les deux dalles, avec une relation angulaire par rapport au système cartésien du plan général de la maison, et sont recouverts de bandes de cuivre oxydées. Un autre élément très présent dans la composition architecturale sont les brise-vent en bois MLC, qui assurent à la fois le contrôle solaire, si nécessaire, et l’intimité de l’espace extérieur. Le bureau est responsable de la conception architecturale ainsi que des détails intérieurs.

La maison est fortement liée aux jardins conçus par le paysagiste Alex Hanazaki. Avec un travail de revêtement de sol très intéressant, avec des dalles en béton de différentes formes et dimensions, ainsi qu’une végétation luxuriante composée d’arbres pata-de-vaca et d’arbres jabuticaba, entre autres espèces. La résidence dispose également d’une piscine à débordement, face au lac, et d’un petit pavillon annexe, qui abrite une salle de sport et un sauna, entièrement vitrés et reliés à la piscine.

Le choix des meubles mêle design contemporain et classique, comme le fauteuil Fardos de Dpot, les pièces Zalszupin et d’autres signées FGMF, comme la version spéciale de la table Paliteiro. C’est une pure maison de vacances, où toute l’architecture converge pour le plaisir et la détente des utilisateurs.