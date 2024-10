Maison Camberwell Cork / Delve Architects

© Fred Howarth

Description textuelle fournie par les architectes. Camberwell Cork House est une extension arrière basée sur des matériaux naturels et une rénovation complète par Delve Architects. Utilisant un revêtement et une isolation en liège, la nouvelle maison réduit les émissions de carbone, permet d’économiser sur les factures et améliore la biodiversité.

Les propriétaires, le couple Theo et Emily, cherchaient à agrandir et à améliorer leur maison à terrasse victorienne et à mieux les relier au jardin, mais avec une touche créative correspondant à leurs intérêts pour le design et l’architecture. L’approche de Delve Architects consistait à faire correspondre le contexte de la rue et le toit papillon de la maison avec une conception en pente, en choisissant d’utiliser du liège, un matériau régénérateur, pour ajouter ce caractère important à la conception tout en améliorant les performances environnementales.

Plan – Rez-de-chaussée

L’extension qui en résulte a été achevée en 26 semaines, ajoutant 20 m² à la propriété et améliorant fortement la performance thermique et environnementale globale de la maison.

Des choix de matériaux durables et de faibles valeurs U ont été choisis pour tous les nouveaux éléments, y compris le triple vitrage d’Ecovia. Le matériau en liège naturel est utilisé à la fois comme revêtement extérieur et comme isolant – un revêtement en liège innovant et une isolation en liège ont été utilisés pour toute la façade arrière de l’extension. Les unités à triple vitrage offrent une étanchéité à l’air et une valeur thermique élevées pour les nouvelles zones agrandies, réduisant ainsi la consommation d’énergie et les factures.

Le revêtement en liège a sa propre personnalité et a constitué un défi invitant pour Delve de travailler avec ce matériau naturel : respecter les réglementations en matière de construction et réaliser l’extension selon des normes élevées dans un cadre domestique.

À l’intérieur, la maison est totalement transformée d’une arrière-pièce exiguë en un espace rempli de lumière et d’espace ouvert. La nouvelle cuisine offrant l’espace indispensable pour accueillir un espace de divertissement ainsi qu’une meilleure connexion avec l’extérieur et le salon attenant, que Delve a également conçue

Alex Raher, Delve Architects :

« Ce que Camberwell Cork House démontre, c’est comment vous pouvez répondre de manière créative aux préoccupations liées à la crise climatique avec des solutions axées sur la conception qui offrent un meilleur environnement bâti aux familles. Nous voulons toujours montrer comment la décarbonation peut être réalisée à n’importe quelle échelle et nous avons adoré le défi de travailler avec cette matière naturelle. »