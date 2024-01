Maison cachée / Architectes Yuan

© Wenyuan Peng

+ 16





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

276 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2018



Photographies



Architecte principal :



Wen Yuan Peng



© Wenyuan Peng

“La maison” est un espace formé par le raffinement quotidien de la vie. Pendant plusieurs années, nous avons travaillé avec le propriétaire pour dresser un portrait de sa vie avec sa famille. Situé dans la belle ville de Taitung, au milieu d’une vaste étendue de rizières, ce bâtiment se situe sans prétention entre des collines lointaines d’un côté et l’océan de l’autre. Il se trouve près du sol comme s’il était une extension de la terre elle-même. Les panneaux de toit horizontaux s’alignent avec l’horizon pour offrir une vue illimitée sur la nature.

© Wenyuan Peng

Plan – Premier étage

© Wenyuan Peng

Leurs douces courbes descendantes font écho à la montée et à la chute de montagnes lointaines, traçant une ligne naturelle qui fusionne habilement la vie quotidienne et l’espace avec le ciel bleu, les chaînes de montagnes et les champs. Chaque espace sous le toit est capable de ressentir le contact de la brise, la chaleur du soleil, le rythme de la pluie et l’attrait du paysage. La vie est capable de respirer et de danser avec la nature.

Diagramme

© Wenyuan Peng

La forme « 回 » (caractère chinois signifiant « retour ») de la structure du bâtiment s’inspire de la disposition spatiale du complexe traditionnel taïwanais en trois sections et produit une « cour intérieure pour vivre » et une « cour extérieure de nature » qui reflètent le relation entre la nature et l’architecture. La cour intérieure est le point d’intersection des axes de la montagne et de l’océan, ainsi qu’un espace ouvert qui prolonge l’espace de vie, permettant des possibilités et des imaginations infinies pour la vie quotidienne. Un côté dispose d’un espace public ouvert ( salon, salle à manger, cuisine et bureau), tandis qu’un espace privé (chambres) occupe l’autre côté avec des lucarnes en forme de cadran solaire.

© Wenyuan Peng

Section

L’entrée mène directement à un couloir qui relie les différents segments spatiaux du bâtiment avec des scènes de la vie quotidienne, suggérant comment la vie progresse de l’intérieur vers l’extérieur tout en dialoguant avec la nature. La qualité spatiale rustique du bâtiment reflète la rugosité primitive du terrain de Taitung. Grâce à une attitude minimaliste envers la vie, la maison peut véritablement ne faire qu’un avec la nature et s’imprégner de la chaleur de la « maison » au fil du temps.