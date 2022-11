Maison britannique à vendre pour Rs 1,6 Crore a une cabine de douche au milieu de la chambre

La recherche d’une maison est souvent une expérience stressante. Si la maison est à votre goût, le prix indiqué ne l’est pas. Parfois, c’est l’inverse. Cette femme a trouvé une maison un peu bizarre, c’est le moins qu’on puisse dire. Rebecca Glover était à la recherche d’une maison alors qu’elle parcourait les propriétés en ligne. La maison jumelée avait l’air ravissante et assez normale. Du moins à l’extérieur. Il y avait un salon spacieux avec des baies vitrées et une cuisine aux poutres apparentes. Il y a un jardin à l’arrière avec une véranda. Et même une “douche à effet pluie” dans ce qui semble être une salle de bain plutôt moderne. Et le prix semble bien aussi, 175 000 £ (environ 1,6 crore ₹), c’est-à-dire jusqu’à ce que vous voyiez une cabine de douche au milieu de la chambre.

Sur les trois chambres, la bizarre a un lit simple d’un côté. Il y a une table de chevet et un bureau pour l’accompagner. L’autre extrémité est agrémentée d’un meuble de rangement coloré, rapporte le Mirror. Ensuite, vous regardez attentivement et vous voyez qu’en plein milieu de la chambre se trouve une cabine de douche carrelée. Il est entouré d’un écran transparent et d’un tapis au sol pour l’accompagner. La description de la chambre bizarre se lit comme suit : “Fenêtre à double vitrage à l’arrière. Radiateur de chauffage central. Cabine de douche avec douche électrique.

Au moins, cette maison a l’air assez normale de l’extérieur. Jusqu’à l’autre bout du monde, un homme de Corée du Sud a créé une maison qui ressemble à des toilettes de l’extérieur. La populaire « maison des toilettes », comme on l’appelle, a été construite par M. Sim Jae-deok à Suwon en 2007. L’objectif de M. Sim était de promouvoir une hygiène et un assainissement appropriés dans les toilettes dans le monde entier. Il voulait également établir des normes internationales sur la façon de nettoyer les toilettes publiques, et plus précisément les toilettes. Il est ensuite devenu président et fondateur de la World Toilet Association. M. Sim est également très populaire pour avoir fourni toutes les toilettes lors de la Coupe du monde 2002 qui s’est tenue en Corée du Sud.

