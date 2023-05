Maison Brady Bunch : Combien paieriez-vous pour la nostalgie des années 70 ?

Voici l’histoire d’une ancienne maison de télévision dont l’intérieur a été refait comme hier.

Six enfants l’appelaient à la maison.

Cela peut être le vôtre.

Pour un gros prix à payer.

La maison « The Brady Bunch » est arrivée sur le marché pour tout fan de la culture pop groovy des années 70, mais il faudra bien plus qu’une intuition pour mettre la main dessus.

La maison de Los Angeles, rendue célèbre par des prises de vue extérieures sur la sitcom familiale recomposée, coûte 5,5 millions de dollars. Une vaste rénovation intérieure le fait ressembler à ce qu’il était dans l’émission.

De l’extérieur, les téléspectateurs ont vu un beau duplex typique de banlieue. Mais à l’intérieur, le spectacle dépeignait une propagation incroyablement tentaculaire connue pour un long escalier ouvert où le casting était régulièrement photographié.

La diffusion originale de l’émission s’est terminée en 1974. Lorsque le propriétaire de longue date est décédé en 2018, HGTV a acheté la maison où Mike et Carol Brady ont élevé Greg, Marcia, Peter, Jan, Bobby et Cindy, avec l’aide de la femme de chambre de confiance Alice.

L’achat a conduit à une nouvelle série, intitulée « A Very Brady Renovation », mettant en vedette les acteurs qui ont joué les enfants et les hôtes de remodelage de HGTV.

« La structure intelligemment retravaillée et étendue est une récréation étonnamment parfaite, à l’intérieur comme à l’extérieur », a noté CNN en 2019.

La liste de la maison indique qu’elle a été construite en 1959 et qu’elle est la deuxième plus photographiée du pays après la Maison Blanche. Il compte maintenant cinq chambres, cinq salles de bains et 5 140 pieds carrés.

« Une occasion unique de posséder l’une des résidences unifamiliales les plus emblématiques au monde », indique la liste. “De l’infâme escalier qui ancre la maison, aux comptoirs de cuisine en formica orange vif, aux lits superposés bleus et aux lits jumeaux roses, et n’oublions pas le grenier groovy.”

Bien sûr, Jan.