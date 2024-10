Maison Bosque / Nommo Arquitetos + Studio Boscardin.Corsi Arquitetura

© Eduardo Macarios

Description textuelle fournie par les architectes. Une forme blanche et unie qui contraste avec son environnement immédiat. C’est le principe qui sous-tend la conception de Casa Bosque, située sur un terrain étroit au sein d’une copropriété horizontale de maisons mitoyennes. Cette toile blanche, étant homogène, n’évoque pas l’image mentale subjective d’une maison et permet une perception ouverte de ce que l’on voit, offrant une lecture complète du volume, sans zones de concentration ni éléments qui « attirent » le regard. Comme le dit l’artiste Robert Ryman, « le blanc n’est qu’un moyen d’exposer d’autres éléments, permettant à d’autres choses de devenir visibles ». En choisissant ce volume, la conception commence par un concept unifié où la conception elle-même définit les flux et les agencements contenus dans cette géométrie rigide.

Le désir principal de la famille était d’avoir une vue sur la forêt située à l’extérieur de la copropriété, à l’arrière du terrain. Le programme est ainsi organisé en deux étages : au rez-de-chaussée, les espaces d’entrée, sociaux et de services, avec des espaces de vie encadrés par les arbres ; à l’étage, l’espace privé de la famille, comprenant les chambres d’enfants, ainsi que le bureau et la suite parentale, le tout avec vue sur la forêt.

Plan – Rez-de-chaussée

La forme reflète cette division des programmes par la couleur, les façades du rez-de-chaussée étant peintes en vert, contrastant avec le volume supérieur. Les ouvertures latérales n’étant pas possibles, une cour intérieure a apporté de la lumière aux espaces de vie et de circulation, ainsi qu’une ventilation transversale des pièces. Le design intérieur suit une ligne essentialiste, évitant les ornements inutiles, en utilisant une base d’armoires blanches claires. Ainsi, les poignées et les portes sont camouflées, mettant en valeur l’idée d’unité et de pureté des volumes et des plans. Le parquet est utilisé à l’étage supérieur et dans les escaliers, ajoutant de la chaleur aux espaces privés.

Isométrique

La façade monochrome cherche une rencontre entre matérialité et dématérialisation en incorporant un brise-vent métallique, créant de la transparence sans nécessairement utiliser de matériau transparent, s’alignant sur le désir du couple de mélanger moments d’intimité et d’exposition. Doté de petites perforations, il assure une protection solaire des façades est-ouest tout en ajoutant un aspect organique à la composition, que ce soit par l’idée d’épiderme avec ses pores ou le mouvement d’ouverture et de fermeture de cet écran. Ce voile allie ainsi le solide et le perméable, avec son aspect se transformant radicalement du jour à la nuit : à la lumière du jour, la forme se détache, tandis que dans l’obscurité, la maison illumine de l’intérieur, créant une homogénéité diffuse. L’aspect principal qui apporte fluidité et phénoménalité au projet, brisant la rigidité de la forme, est la vie elle-même : avec le mouvement des habitants reflété dans les brises et les ombres, les lumières qui s’allument et s’éteignent, et la projection des ombres du arbres dans la forêt.