Maison Blanche: un chauffeur arrêté après qu’un camion s’est écrasé contre des barrières de sécurité près de sa résidence

Le chauffeur d’un camion a été arrêté après avoir percuté des barrières de sécurité sur Lafayette Square, à côté du terrain de la Maison Blanche, a déclaré un porte-parole des services secrets américains.

« Il n’y a eu aucun blessé parmi les services secrets ou le personnel de la Maison Blanche et la cause et la manière de l’accident font l’objet d’une enquête », a écrit lundi soir Anthony Guglielmi, chef des communications des services secrets américains, sur Twitter.

Certaines routes et allées piétonnes ont été fermées, ont indiqué les services secrets, et l’hôtel voisin Hay Adams a été évacué, a rapporté la chaîne de télévision Fox 5.

Après un premier accident, le conducteur a heurté les barrières une deuxième fois, a rapporté WUSA, citant un rapport de témoin.

La télévision WUSA a montré des images en direct d’un camion arrêté le long d’une rangée de bornes en acier et d’agents des forces de l’ordre en uniforme s’approchant du véhicule.

