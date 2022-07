Maison Blanche : Pas besoin de tensions si Pelosi visite Taïwan

WASHINGTON (AP) – Il n’y a aucune raison pour que la Chine et les États-Unis “en viennent aux mains” si la présidente de la Chambre Nancy Pelosi se rendait à Taïwan lors d’un voyage en Asie qu’elle devrait effectuer prochainement, a déclaré vendredi la Maison Blanche, soulignant les tensions internationales entourant son voyage. des plans.

Les remarques du porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, sont intervenues alors que Pelosi, D-Californie, a proposé une justification pour une visite en Asie qu’elle n’avait pas encore reconnue publiquement. On a demandé vendredi à Kirby si les États-Unis avaient remarqué des préparatifs militaires chinois en raison de ses projets de voyage.

“Il n’y a aucune raison pour que cela en arrive à cela, à en venir aux mains, à augmenter la tension physique”, a déclaré Kirby à la Maison Blanche. “Il n’y a aucune raison à cela car il n’y a eu aucun changement dans la politique américaine en ce qui concerne One China.”

Semblant s’arrêter juste avant de dire qu’elle se rendrait là-bas, Pelosi a déclaré: “Je suis très excitée que nous allions dans les pays, dont vous entendrez parler en cours de route à propos des conversations” qu’elle aurait là-bas.

Elle a noté l’accent mis par le président Joe Biden sur l’Asie et a fait référence à son récent voyage en Corée du Sud et au Japon, déclarant aux journalistes: «Il s’est rendu là-bas, son vice-président a visité, le secrétaire au commerce et d’autres. Et nous voulons que le Congrès des États-Unis fasse partie de cette initiative.

Pelosi et ses assistants n’ont pas confirmé ses projets de voyage ni nommé les pays qu’elle pourrait visiter, invoquant des problèmes de sécurité. La Chine considère Taïwan comme son propre territoire et a déclaré qu’elle pourrait récupérer la démocratie insulaire par la force.

Pendant plus de quatre décennies, les États-Unis ont suivi une politique « d’une seule Chine » dans laquelle ils reconnaissent Pékin comme le gouvernement de la Chine tout en maintenant des relations informelles et des liens de défense avec Taïwan.

La Chine s’est vigoureusement opposée à toute visite de Pelosi à Taïwan, mettant en garde contre des “mesures résolues et fortes” si elle le faisait.

Biden a déclaré plus tôt ce mois-ci que le Pentagone pensait qu’un voyage de Pelosi à Taïwan n’était “pas une bonne idée pour le moment”. Les hauts responsables de la défense qui ont informé les journalistes vendredi ont refusé de discuter de tout préparatif potentiel pour un voyage.

Biden a conçu sa politique étrangère en partie pour contrer la puissance économique et militaire croissante de la Chine. L’itinéraire de Pelosi est également devenu un problème de politique intérieure, certains républicains l’exhortant à se rendre à Taïwan pour montrer qu’elle s’oppose à Pékin.

Kirby a déclaré vendredi que Pelosi “n’a pas besoin et nous n’offrons pas d’approbation ou de désapprobation” pour voyager. Et il a dit: “L’orateur a le droit de voyager à bord d’un avion militaire.”

L’armée fournit régulièrement des avions pour les voyages des législateurs, ce que les présidents ont le pouvoir rarement utilisé de refuser. Dans un geste très inhabituel, le président de l’époque, Donald Trump, a empêché Pelosi et d’autres législateurs d’utiliser un avion militaire pour se rendre en Afghanistan lors d’une bataille en 2019 contre la fermeture du gouvernement et après qu’elle lui ait dit de retarder son discours sur l’état de l’Union.

Alan Fram, Associated Press