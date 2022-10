Maison Blanche : Obtenez un nouveau booster d’ici Halloween pour des vacances plus sûres

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche a déclaré mardi que les Américains éligibles devraient obtenir les boosters COVID-19 mis à jour d’ici Halloween pour avoir une protection maximale contre le coronavirus d’ici Thanksgiving et les vacances, car elle a mis en garde contre une saison de virus “difficile” à venir.

Le Dr Ashish Jha, le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche, a déclaré que les États-Unis disposaient des outils, à la fois des vaccins et des traitements, pour éliminer en grande partie les maladies graves et les décès dus au virus, mais a souligné que ce n’était le cas que si les gens faisaient leur part.

« Nous ne sommes pas impuissants face à ces défis », a-t-il déclaré. “Ce qui se passe cet hiver dépend de nous.”

Jusqu’à présent, les Centers for Disease Control and Prevention indiquent qu’environ 11,5 millions d’Américains seulement ont reçu les vaccins mis à jour, qui visent à renforcer la protection contre la souche originale de COVID-19 et la variante BA.5 qui est dominante autour du monde. Jha a déclaré que des études suggèrent que si davantage d’Américains reçoivent les vaccins mis à jour, “nous pourrions sauver des centaines de vies chaque jour cet hiver”.

Plus de 330 personnes meurent en moyenne chaque jour de COVID-19, selon les données du CDC, le nombre de morts aux États-Unis s’élevant à plus de 1,05 million.

Jha a reconnu le rythme plus lent des vaccinations, déclarant: “nous nous attendions à ce que septembre soit un mois où il commencerait tout juste à reprendre”. Il a ajouté que la Maison Blanche s’attend à ce que davantage d’Américains reçoivent les rappels mis à jour ce mois-ci à peu près au moment où ils reçoivent leur vaccin annuel contre la grippe. Il a également souligné qu’ils devraient chercher à les protéger rapidement lorsqu’ils se réunissent avec leur famille et leurs amis.

“Je pense que les gens devraient se faire vacciner avant Halloween”, a-t-il déclaré.

Jha a critiqué le Congrès, qui a refusé la demande de budget de 22 milliards de dollars de la Maison Blanche pour la réponse au virus, affirmant que cela a empêché les États-Unis de constituer un stock de tests à utiliser en cas de nouvelle poussée hivernale.

“Vous ne pouvez pas combattre un virus mortel sans ressources”, a-t-il déclaré, “et l’inaction du Congrès coûte vraiment cher”.

