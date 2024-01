Maison Blanche : Les manifestations en Palestine mènent à des affrontements avec la police

Une manifestation pro-palestinienne à Washington, DC, est devenue indisciplinée samedi soir lorsque des militants ont failli forcer une porte extérieure de la Maison Blanche et se sont affrontés avec la police anti-émeute.

Les manifestants se sont précipités contre la porte renforcée, une mesure de sécurité supplémentaire installée devant la porte principale de la Maison Blanche, la faisant trembler tandis que certains tentaient d’escalader la structure. La police et probablement des agents des services secrets attendaient de l’autre côté pour dissuader les manifestants.

« Décomposez-le !! », a hurlé un manifestant au milieu de la cacophonie.

« Vous soutenez le meurtre d’enfants ! », a crié un autre manifestant.

📍La Maison Blanche : Les manifestants ont franchi la porte blindée et la police anti-émeute les a affrontés – d'autres manifestants ont commencé à escalader la clôture.

Certains manifestants arboraient de grands drapeaux palestiniens et portaient des keffiehs.

Les partisans pro-palestiniens et du Hamas devant la Maison Blanche lancent ce soir des pierres et des bouteilles sur les services secrets et la police du Capitole alors qu'ils tentent continuellement de franchir la clôture entourant son périmètre.

Des objets, tels que des bouteilles, sont vus jetés par-dessus la clôture dans les images de l’incident. Certains membres du personnel et des membres de la presse ont été évacués de certaines parties de la Maison Blanche alors que le chaos se déroulait samedi soir, a rapporté Fox News.

“Lors de la manifestation près du complexe de la Maison Blanche le 13 janvier, une partie de la clôture anti-calcaire érigée pour l’événement a subi des dommages temporaires”, ont déclaré les services secrets américains dans un communiqué à Fox News. “Les problèmes ont été rapidement réparés sur place par les équipes d’assistance des services secrets américains.”

“Par mesure de précaution, certains membres des médias et du personnel à proximité de Pennsylvania Avenue ont été temporairement relocalisés pendant que le problème était traité”, ajoute le communiqué. “Les services secrets n’ont procédé à aucune arrestation associée à la marche et il n’y a eu aucun dommage matériel à la Maison Blanche ou aux bâtiments adjacents.”

La chef du département de la police métropolitaine, Pamela A. Smith, qui supervise la police de Washington, DC, a réprimandé les activités de protestation qui ont dégénéré en anarchie dans une déclaration à Fox News.

« Le droit de manifester pacifiquement est l’une des pierres angulaires de notre démocratie, et la police métropolitaine soutient depuis longtemps ceux qui visitent notre ville pour manifester en toute sécurité », a-t-elle déclaré au média. “Cependant, la violence, les comportements destructeurs et les activités criminelles ne sont pas tolérés.”

Les manifestants devant la Maison Blanche samedi soir ont également scandé : « Le Yémen, le Yémen nous rendent fiers / Faites demi-tour », après que les États-Unis ont déployé des frappes sur un site radar contrôlé par des militants Houthis.

La frappe consistait en des missiles Tomahawk et des avions de combat lancés à partir de navires de guerre et de sous-marins, ont indiqué des responsables américains. L’action américaine fait suite à une série d’attaques de drones et de missiles contre des navires commerciaux dans la mer Rouge, qui, selon les Houthis, ont fait de nombreuses victimes en plus de perturber le commerce, a rapporté l’Associated Press. La marine américaine a averti vendredi les navires américains d’éviter les zones autour du Yémen, dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, pendant une période après les frappes aériennes initiales.

“Ces frappes sont une réponse directe aux attaques sans précédent des Houthis contre des navires maritimes internationaux en mer Rouge, y compris l’utilisation de missiles balistiques antinavires pour la première fois dans l’histoire”, a déclaré le président Biden. déclaration. “Je n’hésiterai pas à prendre des mesures supplémentaires pour protéger notre population et la libre circulation du commerce international si nécessaire.”